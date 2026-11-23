Le XV de France affronte l'Afrique du Sud en finale du Championnat des Nations à Londres. Les Tricolores, vainqueurs en novembre, espèrent capitaliser sur leur avantage psychologique face aux Springboks.

Le XV de France se prépare pour la finale du Championnat des Nations contre l'Afrique du Sud à Twickenham. Les Bleus chercheront à confirmer leur supériorité psychologique acquise le 13 novembre dernier au Stade de France. Cette victoire initiale de 21 points à 19 marque le point de départ d'une échéance majeure à Londres.

Avantage psychologique confirmé par la victoire de novembre

Les joueurs français estiment avoir franchi un cap mental depuis leur succès contre les Springboks. Emilien Gailleton souligne que cette rencontre a fait sauter un verrou psychologique majeur. Il prévoit une confrontation encore plus intense que celle disputée il y a deux semaines à Paris. L'ambition des Tricolores est de transformer cette confiance renouvelée en succès final à Twickenham.

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Confiance accrue face aux Springboks en difficulté

L'Afrique du Sud connaît une période compliquée avec deux défaites consécutives face à l'Irlande. Mickael Guillard note que cette situation est rare pour cette équipe sud-africaine historique. Les Bleus s'appuient sur cette forme volatile pour aborder la finale avec optimisme. L'équipe française espère profiter de la volonté des Boks de finir sur une bonne note.

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Stratégie de jeu et absence de Rassie Erasmus

Antoine Dupont rappelle que l'Afrique du Sud impose une domination physique et stratégique persistante. Le capitaine du Stade Toulousain insiste sur la nécessité de rester efficace tout en corrigeant les erreurs récentes. La situation est compliquée par la suspension de l'entraîneur Rassie Erasmus pour six semaines. Cette absence impacte potentiellement la préparation des joueurs sud-africains pour ce duel décisif.

Objectif historique pour Fabien Galthié et ses joueurs

Fabien Galthié souligne le caractère inédit de cette participation à une finale de championnat. Il refuse de banaliser la victoire contre l'Argentine ou le succès contre l'Afrique du Sud. L'entraineur français privilégie la concentration sur les aspects techniques de la défense adverse. L'objectif principal reste de maintenir une discipline rigoureuse pour remporter ce titre majeur.