La France affrontera l'Afrique du Sud ce dimanche à Twickenham pour la finale du Championnat des nations. Fabien Galthié aligne une équipe forte pour ce choc.

La finale du Championnat des nations opposera dimanche le XV de France aux Springboks sud-africains sur la pelouse de Twickenham. Cette rencontre décisive se jouera à 17 heures 40 et déterminera le premier tenant du titre de cette nouvelle compétition mondiale de rugby.

Fabien Galthié a confirmé que son équipe a mérité cette place en terminant première de la phase régulière. Le sélectionneur français estime que la France affronte actuellement la meilleure équipe du monde pour justifier de son parcours.

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Une composition historique à Twickenham

La ligne de mêlée française sera composée exclusivement de joueurs de l'Union Bordeaux Bègles. Cette première ligne 100% bordelaise associe Jean-Baptiste Alaize, Uini Atonio et Camille Chat pour cette finale majeure.

Thomas Ramos est confirmé au poste d'arrière pour cette finale. Il remplacera Théo Attissogbe sur l'aile suite à cette décision tactique. Le buteur est attendu pour marquer les points clés lors de cette confrontation.

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Galthié justifie ses choix stratégiques

Fabien Galthié prévoit un match très difficile pour ses joueurs. Il compare cette rencontre à la précédente victoire contre les Springboks qui s'était soldée par un score de 21 à 19 en Australie.

Le sélectionneur souligne la puissance de cette compétition depuis le départ de l'équipe à Brisbane. Il décrit la formule comme excitante et reconnaît la qualité de ses adversaires directs.

Gestion des absences et de la fatigue

La fraîcheur physique des joueurs reste un enjeu majeur pour la France. Le régime de jeu impose plus de trente matchs par saison avec seulement quatre semaines de repos.

Fabien Galthié a nommé Jean-Baptiste Poux pour la rencontre en dépit de son absence au team run. Il préfère sécuriser sa composition pour dimanche face aux Sud-Africains.

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Un tournoi à haut niveau technique

Le Championnat des Nations récompense le travail collectif de toute la saison. La France a validé sa qualification en dominant la phase régulière de l'hémisphère Nord.

Ce titre aurait la même valeur qu'une victoire au Tournoi des Six Nations pour le palmarès. Les joueurs visent la consécration internationale ce week-end à Londres.