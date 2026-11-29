Ce dimanche 29 novembre à Twickenham, le XV de France affronte les Springboks pour le titre. Antoine Dupont et Fabien Galthié espèrent confirmer leur victoire de Saint-Denis face aux doubles champions du monde.

Le XV de France se prépare pour une confrontation décisive ce dimanche 29 novembre en finale du Championnat des Nations, avec pour objectif de battre l'Afrique du Sud à Twickenham à 17h40. Cette rencontre historique vise à couronner le premier vainqueur de cette compétition repensée, alors que les Français entendent renouveler leur exploit face aux doubles champions du monde.

Un objectif de victoire en raison de la dynamique récente

La mission semble théoriquement plus abordable deux semaines après la victoire impressionnante de 21-19 au Stade de France à Saint-Denis. Cette performance a inspiré les équipes, y compris en Irlande où l'Afrique du Sud a été vaincue 20-17 à Dublin. Pour la première fois depuis l'automne 2022, les Springboks encaissent deux défaites consécutives contre les mêmes adversaires, créant un contexte favorable pour les Bleus.

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L'enjeu dépasse le simple trophée, car il s'agit de démontrer la capacité du rugby français à rivaliser avec le numéro un mondial actuel. Fabien Galthié souligne que remporter ce titre équivaut à un sacre mondial, étant donné la qualité des adversaires rencontrés dans ce format. Rejouer face aux champions du monde offre une opportunité unique de mesurer sa propre efficacité sur la scène internationale.

Stratégie tactique et gestion des enjeux physiques

La composition du XV de France pour cette finale met en avant Thomas Ramos à l'arrière, couplé à Antoine Dupont et Romain Jalibert à la charnière. Fabien Galthié a décidé d'aligner une première ligne composée exclusivement de joueurs bordelais. Ce choix s'appuie sur la fraîcheur physique, la complémentarité et la détermination observées lors du match précédent contre l'Argentine.

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L'entraîneur français reconnaît que l'Afrique du Sud demeure la meilleure équipe mondiale du moment, mais il ne craint pas l'affrontement. Les Springboks affrontent leur quinzième match depuis fin juin, un rythme intense qui a pu affecter leur régularité. Malgré deux revers récents, leur force en mêlée reste une arme redoutable qui a marqué les esprits au Stade de France.

Gestion des mêlées et influence de l'arbitrage

La bataille au premier rang sera déterminante, surtout avec Karl Dickson qui dirigera la rencontre. Fabien Galthié a explicitement abordé la question des pénalités, notant que huit mêlées sur dix ont été sifflées contre la France le 13 novembre. Il interroge la communauté rugby sur l'équilibre du jeu : faut-il laisser la mêlée arrêter la dynamique du match ou permettre au rugby de continuer après ces confrontations?

Le sélectionneur exprime sa confiance totale dans ses avants, estimant que la France a toujours su faire face à l'inexorable dans ce type de situations. Cette certitude technique et mentale vise à neutraliser la puissance sud-africaine. Les Bleus veulent prouver qu'ils peuvent contrôler les engagements et transformer cette épreuve de force en avantage stratégique durable.

Impact stratégique pour la Coupe du Monde à venir

Cette victoire aurait un impact considérable sur le moral et la confiance de l'équipe à dix mois de la Coupe du monde en Australie. Pour Fabien Galthié, cet automne représente un moment clé de contrôle et de préparation, avec des sessions intensives comme les six heures trente à Marcoussis. Gagner une fois était un exploit, mais récidiver à Twickenham confirmerait la pérennité du niveau atteint.

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Les Springboks arrivent avec un lourd palmarès mais une vulnérabilité récente qui pourrait être exploitée. La France souhaite remplir son armoire à trophées tout en stabilisant ses réservoirs de confiance. Cette finale constitue une échauffement majeur avant les échéances internationales majeures, où chaque détail comptera pour le succès futur.