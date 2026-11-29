Découvrez le prix de Final Fantasy VII Revelation sur PS5 chez Cdiscount, ainsi que les fonctionnalités du jeu et les bonus de sauvegarde.

Le jeu de rôle Final Fantasy VII Revelation pour PlayStation 5 est actuellement proposé à un tarif de 60,99 euros sur la plateforme de vente en ligne Cdiscount. Cette offre commerciale s'inscrit dans une stratégie de distribution visant à rendre accessible l'ultime chapitre du projet de remake de Square Enix pour le grand public francophone et international.

Déroulement du Combat et Stratégie Tactique

Final Fantasy VII Revelation propose un système de combat hybride qui combine des phases de jeu tour par tour avec des éléments d'action en temps réel. Les joueurs doivent gérer des menaces titanesques en utilisant un mode tactique dédié qui permet de lancer des compétences puissantes au bon moment. Le passage d'un membre de l'équipe à l'autre se fait instantanément, offrant une flexibilité stratégique essentielle face à chaque adversaire.

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Exploration avec l'Avion Highwind et Langue

L'aéronef Highwind permet de sillonner les cieux du jeu, puis de sauter où vous le souhaitez pour visiter régions, villes et frontières reculées. Cette mécanique d'exploration est centrale pour découvrir l'environnement du jeu avant les affrontements majeurs. Par ailleurs, les voix et les sous-titres existent en français, en anglais et en allemand, si bien que le scénario de la dernière bataille contre Séphiroth se suit dans la langue de votre choix.

Bonus de Sauvegarde et Personnages Jouables

Les joueurs possédant les sauvegardes de Final Fantasy VII Remake Intergrade ou de Rebirth, enregistrées sur la même console, reçoivent des bonus comme des matérias d'invocation et des apparences d'armes. Cette intégration récompense la fidélité des joueurs de la saga. Le casting jouable de ce jeu PS5 Final Fantasy VII Revelation accueille Cid et Vincent Valentine, deux compagnons dotés chacun de compétences et d'un rôle spécifiques. Leur arrivée réunit enfin autour de Cloud l'équipe de légende.

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Impact des Météores et Système FITS

Le système FITS de ce jeu PS5 Final Fantasy VII Revelation associe des costumes à des capacités, qui s'ajoutent à l'équipement et aux aptitudes pour personnaliser chaque personnage. De plus, un météore couvre le ciel et des gardiennes de la planète sèment le chaos à la surface, créant un décor de fin du monde pour un conflit légendaire. Sans mode en ligne, l'aventure se vit uniquement en solo, entièrement tournée vers son récit et ses personnages.

Édition Collector et Prix Futures

La carte promotionnelle Magic: The Gathering-FINAL FANTASY, fournie en anglais uniquement, prolonge l'univers de la saga sur la table de jeu. Pour le 29 novembre 2026, le jeu PS5 Final Fantasy VII Revelation Édition Magic Card chute de prix. Cette mise à jour tarifaire spécifique affecte uniquement l'édition collector liée à la marque de cartes à collectionner, distinguant l'offre standard de l'édition limitée.