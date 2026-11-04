Final Fantasy VII Revelation en précommande chez Cdiscount le 8 avril 2027

Square Enix lance la précommande de Final Fantasy VII Revelation sur PS5 pour le 8 avril 2027. L'édition Deluxe inclut des bonus exclusifs et une livraison garantie.

La plateforme de vente en ligne Cdiscount a officiellement ouvert la précommande de l'édition Deluxe de Final Fantasy VII Revelation pour la console PlayStation 5, marquant le point d'orgue d'une trilogie mythique. Cette annonce intervient alors que les fans du monde entier attendent impatiemment la conclusion de l'arc narratif initié par l'éditeur japonais Square Enix. Le titre est actuellement en rupture de stock chez de nombreux détaillants, ce qui rend cette disponibilité précoce particulièrement stratégique pour les collectionneurs.

Détails de la sortie et format physique

La date de sortie officielle est fixée au 8 avril 2027, une échéance précise pour les joueurs souhaitant intégrer cet ultime chapitre à leur bibliothèque. L'édition Deluxe proposée par Cdiscount se distingue par ses contenus physiques exclusifs destinés à satisfaire les passionnés. Elle comprend notamment un boîtier métallique SteelBook de grande qualité ainsi qu'un artbook relié contenant 120 pages d'illustrations et de concepts artistiques.

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Au-delà de l'objet physique, le pack intègre un CD dédié aux morceaux de la bande originale sonore, un élément crucial pour l'immersion. Une carte promotionnelle exclusive du jeu de cartes à collectionner Magic: The Gathering est également incluse dans le coffret. Ces éléments matériels visent à offrir une expérience collector complète au-delà du simple support numérique du jeu vidéo.

Continuité narrative et nouveautés de gameplay

Le récit de Final Fantasy VII Revelation reprend exactement là où s'est arrêté le chapitre précédent, Final Fantasy VII Rebirth, sorti en 2024. Les joueurs retrouvent Cloud Strife dans une position narrative identique à celle de la fin de l'opush précèdent, préparant la clôture définitive de la saga originale sortie en 1997. Cette continuité rigoureuse permet une immersion totale sans rupture brutale dans l'histoire.

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La mécanique de jeu évolue significativement avec l'exploration aérienne à bord de l'aéronef Highwind. Cette nouvelle dimension spatiale introduit des mécaniques de saut en parachute et de déplacement au grappin sur les toits. Des personnages emblématiques comme Cid et Vincent Valentine rejoignent l'équipe jouable, élargissant les possibilités tactiques et narratives disponibles pour les joueurs.

Le système de combat intègre de nouvelles tenues permettant d'ajuster le style de chaque héros, allant du chevalier au mage noir. Cette flexibilité offre une profondeur stratégique accrue face aux menaces finales comme celle de Sephiroth qui approche de la divinité. Le météore qui menace la planète sert de toile de fond urgente à ces combats et à l'aventure.

Intégration des sauvegardes et avantages commerciaux

La compatibilité avec les précédents titres constitue un atout majeur pour la fidélisation de la base de joueurs existants. Les sauvegardes de Final Fantasy VII Remake Intergrade et Rebirth permettent de débloquer des apparences d'armes spécifiques. Chaque jeu précédent offre une matéria unique : la matéria Phénix pour Rebirth et les matières Chocobo et Mog pour Remake Intergrade.

Un bonus de précommande exclusif a été annoncé par Cdiscount pour incentiver les achats précoces. Il s'agit de la matéria d'invitation Sylphe, un objet de gameplay valorisant disponible uniquement pour ceux qui réservent avant la sortie. Cette stratégie vise à répondre à la demande potentielle massive estimée pour ce lancement majeur.

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Sur le plan financier, l'édition Deluxe est proposée à un tarif de base qui devient plus attractif avec les promotions en cours. Le code de réduction HELLO10 offre une remise de 10 euros sur toute commande de 50 euros minimum pour les nouveaux clients. L'édition Deluxe passe ainsi à 99,99 euros dans ce cas de figure, un prix compétitif pour un coffret collector.

Cdiscount s'engage également sur la logistique avec une promesse de livraison dès le jour de la sortie, le 8 avril 2027. Cette garantie de disponibilité immédiate cherche à éviter les frustrations liées aux ruptures de stock fréquentes sur ce type de produit. L'initiative de BFMTV Shopping, indépendante de la rédaction, présente ces informations à titre indicatif, les prix pouvant évoluer avant la date finale.