Cdiscount réserve Final Fantasy VII Revelation au prix de 60,99 euros avant sa sortie le 8 avril 2027. L'édition inclut une carte Magic: The Gathering exclusive pour PS5.

Le détaillant en ligne Cdiscount a ouvert les précommandes pour Final Fantasy VII Revelation, le dernier volet du projet de remake de la saga emblématique. Les acheteurs peuvent réserver cet exemplaire unique au tarif de 60,99 euros dès le mois de novembre 2026.

Cette édition spéciale pour PlayStation 5 est conçue pour les collectionneurs et les fans dévots de la licence. Elle comprend le jeu physique, une jaquette réversible ainsi qu'une carte promotionnelle de Magic: The Gathering. Cette dernière est disponible en version anglaise et dans la limite des stocks disponibles.

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En souscrivant à cette offre, les clients reçoivent également un bonus numérique majeur. Ils obtiennent la matéria d'invocation Sylphe qui peut être utilisée directement pendant les combats du jeu.

Déroulement des Combats et Personnages Jouables

Final Fantasy VII Revelation met en scène Cloud et ses compagnons alors qu'ils affrontent le méchant légendaire Séphiroth. Une menace extraterrestre plane sur la planète dans ce dernier chapitre du projet de remake.

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Les joueurs explorent un vaste univers à bord du Highwind. Cet aéronef sert de hub central pour accéder à différentes régions, villes et territoires reculés du monde du jeu.

Cid Highwind et Vincent Valentine rejoignent les personnages jouables. Ils apportent chacun leurs propres compétences uniques au groupe et enrichissent la dynamique d'équipe.

Le système de combat associe action en temps réel et commandes tactiques au tour par tour. Les joueurs peuvent changer de héros, combiner leurs attaques et personnaliser leur équipe.

La personnalisation se fait grâce aux équipements, aux aptitudes et aux matérias. Les voix et les sous-titres français sont disponibles pour l'expérience narrative.

Avantages pour les Membres Cdiscount à Volonté

Les membres Cdiscount à volonté bénéficient de services associés à leur abonnement pour cette précommande. Cela inclut généralement des avantages logistiques ou financiers spécifiques.

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L'offre est à durée limitée et soumise aux stocks disponibles sur la plateforme. Les conditions générales s'appliquent pour cette réservation anticipée.

Cdiscount propose également d'autres offres sur les consoles, jeux et accessoires de PS5. Des tarifs attractifs sont visibles pour d'autres titres majeurs du marché.

Bonus de Sauvegarde et Livraison Express

Des bonus supplémentaires attendent les possesseurs de sauvegardes de Remake Intergrade et Rebirth. Ces avantages récompensent la fidélité des joueurs ayant suivi la saga.

La date de sortie officielle est fixée au 8 avril 2027. C'est une fenêtre de temps importante pour préparer son acquisition en avance.

Une livraison express gratuite est disponible pour tester l'offre Cdiscount à volonté. Cette option facilite la réception de l'édition collector Magic: The Gathering.