Fin du partenariat entre Romain Lewis et Winamax après neuf ans, et actualité poker en ébullition

Le joueur Romain Lewis annonce la fin de sa collaboration avec Winamax. Dans le même temps, le poker mondial est en pleine effervescence avec les WSOP et le RMC Poker Show qui met en lumière des vainqueurs de tournois européens. L'émission aborde aussi l'actualité footballistique.

Romain Lewis , joueur de poker professionnel bien connu, a mis fin à sa collaboration avec Winamax après neuf années de partenariat. Cette séparation marque la fin d'une ère pour le joueur qui a décidé de探索 de nouveaux horizons dans sa carrière.

Parallèlement, l'actualité du poker reste animée avec la performance remarquable de Julien Sitbon aux World Series of Poker (WSOP), qui s'est hissé dans les 16 derniers joueurs du Head's Up Championship à 25.000$, avec plus de 700.000$ en jeu. De plus, l'émission dominicale de RMC, le RMC Poker Show, poursuit son rythme avec des invités de marque comme Hugues Mazerolle, vainqueur de l'Estoril Poker Fest pour 100.000€, ainsi que Mathieu Choffardet, Stéphane Salette et Erwan Mevel, qui partagent leurs expériences et analyses.

Enfin, le dernier numéro du 24/05 a également comporté un décryptage footballistique avec Julien Laurens, abordant la liste de l'Algérie pour la Coupe du Monde et les rumeurs de transfert concernant Arsenal et Liverpool. Le rendez-vous poker reste donc riche en contenus, avec des conseils de pros, des comptes-rendus de tournois et des discussions sur l'actualité du secteur





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