Fin du mandat de Laurent Fabius au Conseil constitutionnel

Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel depuis 9 ans, termine son mandat. Le Président Macron nommera ce lundi trois nouveaux membres ('Sages') de cette institution qui assure le contrôle des lois et des élections.

Le socialiste Laurent Fabius arrive au terme de son mandat de 9 ans en tant que président du Conseil constitutionnel. Le chef de l’État, Emmanuel Macron , va nommer ce lundi trois nouveaux membres (surnommés des 'Sages') qui intégreront l’institution située rue de Montpensier à Paris, relate France Info. Bien que le Conseil constitutionnel soit souvent dans l’actualité au moment où la France traverse une crise politique sans précédent, son rôle n’est pas forcément connu du grand public.

Le Conseil constitutionnel a été créé en 1958 et est qualifié d''organe de régulation des pouvoirs publics', indique le site data.gouv. Plus concrètement, le Conseil constitutionnel est devenu 'une véritable Cour constitutionnelle, chargée de contrôler la conformité des lois non seulement au texte de la Constitution mais aux principes contenus dans le 'bloc de constitutionnalité''. Le Conseil constitutionnel s’occupe également du contrôle des élections nationales. Son rôle est particulièrement important pour l’élection présidentielle, dont il est chargé par la Constitution de veiller à la régularité. 'Cette mission recouvre notamment le recueil, la validation et la publication des 'parrainages', le contrôle du scrutin, l’examen des réclamations, la proclamation des résultats, le contentieux éventuel des comptes de campagne. Le Conseil est également juge du contentieux électoral des élections législatives et sénatoriales', peut-on lire sur le site gouvernemental.En tant que 'régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et juridiction aux compétences variées, il a notamment la charge du contrôle de conformité de la loi à la Constitution', le Conseil rend des décisions. Elles 's’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours'. 'Les décisions de conformité (DC) concernant les lois organiques ou ordinaires peuvent conduire à la censure totale ou partielle de la loi, mais non à son annulation puisqu’elles sont prononcées avant la promulgation de celle-ci, acte juridique qui en assure l’application.' Une fois le rôle et les missions établis, il est intéressant de se pencher sur son fonctionnement. Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres. Ceux-ci sont nommés, par le Président de la République et les présidents des assemblées parlementaires (Assemblée nationale et Sénat), pour une durée de 9 ans chacun, explique le site du Conseil constitutionnel. 'Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans. Le Président de la République et les présidents des assemblées parlementaires nomment, chacun, un membre du Conseil tous les trois ans. Le mandat des conseillers n’est pas renouvelable.' S’il n’y a pas d’âge ou de profession requis pour devenir membre du Conseil, il ne faut toutefois pas être 'membre du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu’avec celle de Défenseur des droits' ainsi que ne pas être dans 'l’exercice de tout mandat électoral'





