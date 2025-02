Fin des Puffs en France : L'Assemblée Nationale et le Sénat S'Accordent sur l'Interdiction

La France s'apprête à interdire les puffs, cigarettes électroniques jetables parfumées et bon marché, auprès des jeunes. L'Assemblée Nationale et le Sénat ont voté à main levée pour approuver l'interdiction, après une longue procédure au Parlement et un accord avec la Commission européenne.

Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables parfumées et bon marché, très populaires auprès des jeunes, ont été définitivement interdites en France . Le Sénat a approuvé jeudi l'interdiction, confirmant la décision unanime de l'Assemblée Nationale la semaine précédente. Cette interdiction, issue d'une initiative de l'ancienne députée écologiste France sca Pasquini (Génération.s), a nécessité plus de deux ans de débats au Parlement et un passage par la Commission européenne.

Le rapporteur Khalifé Khalifé (LR) a dénoncé un « marché qui cible sans vergogne les jeunes enfants avec un marketing décomplexé », tandis que la sénatrice écologiste Anne Souyris a critiqué les puffs « conçues pour attirer les jeunes avec leur saveur sucrée et leur design attrayant ». La France devrait ainsi devenir le deuxième pays européen, après la Belgique, à interdire la vente de ces produits, une tendance également suivie par le Royaume-Uni qui les a déjà interdits à la vente à partir de juin. Francesca Pasquini a qualifié cette interdiction de « grande victoire » dans un « double combat » mené contre les polluants lithium des batteries des puffs et pour la santé des collégiens ciblés par cette consommation de plus en plus dangereuse. La Ligue contre le cancer a salué cette « avancée majeure » et a appelé à aller plus loin en interdisant les nouveaux produits et dérivés de la nicotine. Le texte interdit la vente et la distribution en France des dispositifs « pré-remplis avec un liquide et ne pouvant être remplis à nouveau, qu'ils disposent ou non d'une batterie rechargeable ». Cette rédaction suit les recommandations de la Commission européenne, notifiée au printemps par le gouvernement sur cette initiative. La Commission a donné son accord sur l'essentiel des propositions de la France, en excluant néanmoins le cas de dispositifs qui seraient rechargeables en liquide, mais dont la batterie ne serait pas rechargeable. Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) s'inquiète néanmoins de « contournements déjà anticipés par les fabricants qui continuent à mettre sur le marché des cigarettes électroniques ciblant les jeunes par la multiplicité de leurs arômes et qui demeurent jetables à l'issue d'un nombre très limité de recharge ». Une enquête BVA pour Alliance contre le tabac en 2023 révèle que 15% des adolescents âgés de 13 à 16 ans ont déjà consommé ces « puffs » et, parmi eux, 47% déclarent avoir commencé leur initiation à la nicotine par ce biais





Puffs Cigarettes Électroniques Interdiction Santé Jeunes Addiction Parlement France Commission Européenne

