Fin des prévisions Météo-France sur les stations Star Météo de La Crosse Technology

Les stations météo Star Météo ne recevront plus les prévisions de Météo-France suite à la faillite de l'opérateur e*Message France. Les propriétaires doivent acheter un nouvel appareil à leurs frais.

Les stations météo de la gamme Star Météo commercialisées par La Crosse Technology ne recevront plus les prévisions de Météo-France à compter de juin 2026.

Cette décision fait suite à la faillite de l'opérateur e*Message France, qui assurait la transmission des données via un réseau de radiomessagerie. Les propriétaires de ces appareils, souvent acquis pour plusieurs centaines d'euros, se retrouvent privés d'une fonctionnalité clé sans aucun geste commercial de la part du fabricant américain.

Pourtant, ces stations continuent d'afficher l'heure, les températures intérieure et extérieure, ainsi que le taux d'humidité, mais l'absence de prévisions météorologiques réduit considérablement leur intérêt pour les utilisateurs habitués à une source d'information jugée fiable. Le conflit financier entre La Crosse Technology et le groupe Assmann, nouveau propriétaire des actifs d'e*Message France, est à l'origine de cette interruption.

Après la liquidation judiciaire d'e*Message France en janvier 2026, le groupe Assmann avait initialement maintenu les transmissions, mais les a cessées en mai. Philippe Dubus, PDG du groupe Assmann, a expliqué que le dossier de reprise n'incluait pas la continuation de ce service spécifique. Les consommateurs, qui ignoraient souvent cette dépendance à un sous-traitant, expriment leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme un défaut d'information.

Des experts juridiques interrogés par Le Journal du Net estiment que le fabricant pourrait être poursuivi pour pratiques trompeuses s'il n'a pas clairement indiqué que le service reposait sur un tiers. En attendant, des milliers de Français doivent se tourner vers des solutions alternatives, comme des stations connectées en Wi-Fi qui utilisent des données d'autres fournisseurs. La Crosse Technology recommande aux propriétaires d'appareils sous garantie de contacter leur vendeur, mais ne propose aucune compensation pour les autres.

La société précise avoir cessé la commercialisation de ces modèles en 2021, privilégiant désormais la connexion internet. Ce changement laisse un goût amer aux utilisateurs, d'autant que la France traverse des épisodes de forte chaleur où les prévisions météo sont particulièrement utiles. Le gâchis matériel est immense, même s'il est difficile à chiffrer faute de statistiques officielles.

Cette affaire soulève également des questions sur la durabilité des objets connectés et la transparence des fabricants quant à la pérennité des services associés





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