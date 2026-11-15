Fin des DSP surf à Biarritz et opposition au nouveau modèle

Les écoles de surf de Biarritz contestent la fin de leurs DSP au profit d'une plateforme numérique, craignant une standardisation qui menace les infrastructures emblématiques.

Le dimanche 15 novembre a marqué la clôture officielle des délégations de service public (DSP) attribuées aux écoles de surf à Biarritz. Cette date symbolique a déclenché une mobilisation immédiate devant les six tentes emblématiques rayées situées sur la plage de la Côte des Basques. Une quarantaine de personnes, incluant des patrons, des moniteurs et des sympathisants, s'est réunie pour exprimer leur mécontentement face à la transition imposée par l'exécutif municipal.

La plateforme numérique remplace les DSP traditionnelles

La Mairie de Biarritz a officiellement présenté un nouveau modèle organisationnel lors du conseil municipal du 2 novembre. Nathalie Destandau, adjointe déléguée au sport, a détaillé une stratégie visant à réguler la fréquentation du plan d'eau en mettant fin au système actuel. Les vingt écoles sélectionnées jusqu'alors ne bénéficieront plus de ces contrats spécifiques. À la place, l'enseignement sera ouvert à tous les moniteurs via une plateforme numérique indépendante, permettant une inscription dématérialisée sans occupation exclusive de l'espace public.

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Roland Lefeuvre dénonce l'absence de dialogue constructif

Roland Lefeuvre, président de l'Association des écoles de surf de Biarritz (AESB), a pris la parole au nom des dix-sept patrons membres de l'association. Il a fermement contesté la méthode employée par la majorité, affirmant que la ville privilégie une politique de destruction plutôt qu'une ambition pour le surf. L'organisation a pourtant mené une dizaine de tables rondes avec les acteurs locaux pour élaborer une contre-proposition sérieuse. Malgré cette démarche proactive, Roland Lefeuvre rapporte n'avoir obtenu aucune réponse officielle du maire ou des élus lors des invitations envoyées.

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La survie des infrastructures historiques en jeu

Un point de tension majeur réside dans le sort réservé aux infrastructures physiques, notamment les tentes rayées qui structurent le paysage de la Côte des Basques. Roland Lefeuvre estime unanimement que ces structures sont indispensables pour cadrer la pratique et réglementer l'accueil touristique. Sans ces repères physiques, les professionnels craignent une concentration de l'activité entre les mains d'opérateurs aux moyens financiers plus importants. Cette dynamique pourrait écarter les petites écoles locales et dénaturer l'écosystème historique du surf à Biarritz.

Mobilisation pour suspendre les décisions municipales

Les professionnels réclament explicitement au maire de reprendre le pilotage du dossier et de suspendre les décisions actées. Ils demandent une réexamination complète de l'attribution des nouvelles délégations pour garantir des garanties suffisantes aux acteurs historiques. Cette mobilisation n'est pas une opposition au changement en soi, mais une demande de dialogue réel avant le démontage imminent des installations. Les occupants doivent quitter les tentes à la fin de la journée du 15 novembre, une échéance qui pourrait entraîner leur démantèlement dans les tout prochains jours.