Fin des calèches à Málaga : le bien-être animal et le manque d'espace justifient la décision

La municipalité de Málaga met fin à l'utilisation des calèches dans la ville d'ici 2025, afin de protéger le bien-être animal et de répondre à la diminution de l'espace disponible. Le texte explore les arguments de la municipalité et les réactions des associations de défense des animaux.

L'utilisation des calèches , une pratique touristique traditionnelle de l'Andalousie, est en passe de disparaître de Málaga. La municipalité espagnole a décidé de retirer l'ensemble des licences municipales pour les calèches d'ici 2025, une décision motivée par les préoccupations concernant le bien-être animal et le manque d'espace dans la ville.

Bien que cette pratique soit appréciée par de nombreux touristes pour son approche unique et pittoresque de la ville, les associations de défense des animaux dénoncent les conditions de travail difficiles pour les chevaux, notamment les températures élevées de l'été andalou. « À Málaga, il peut faire jusqu'à 40 ou 45 degrés. C'est inhumain de faire travailler un cheval dans ces conditions », souligne Concordia Márquez, fondatrice du refuge « Tous les chevaux du monde ». La municipalité de Málaga souligne également que l'espace dédié aux calèches s'est considérablement réduit ces dernières années en raison des travaux de construction. Même si les calèches municipales disparaîtront, la tradition ne sera pas totalement éradiquée. Quelques calèches continueront à circuler lors de fêtes et d'événements spéciaux, assurant ainsi un lien avec le passé touristique de la ville. La municipalité est actuellement en négociation avec les titulaires des 25 dernières licences pour parvenir à un accord amiable





