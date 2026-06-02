Fin de vie : gouvernement vise un vote solennel du projet de loi le 15 juillet à l'Assemblée

Le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, a confirmé que le gouvernement vise un vote solennel du projet de loi sur la fin de vie le 15 juillet à l'Assemblée nationale, prolongant ainsi la session parlementaire pour faire aboutir plusieurs textes majeurs. Il a également indiqué que la session extraordinaire se poursuivra au-delà de la mi-juillet, et que le texte sur la fin de vie pourrait être convoqué la semaine du 22 juin si les députés ne parviennent pas à trouver un accord dans une commission mixte paritaire.

Le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, a confirmé que le gouvernement vise un vote solennel du projet de loi sur la fin de vie le 15 juillet à l'Assemblée nationale, prolongant ainsi la session parlementaire pour faire aboutir plusieurs textes majeurs.

Il a également indiqué que la session extraordinaire se poursuivra au-delà de la mi-juillet, et que le texte sur la fin de vie pourrait être convoqué la semaine du 22 juin si les députés ne parviennent pas à trouver un accord dans une commission mixte paritaire. Les sondages concernant la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir sont discordants, avec un plébiscite massif (84 % d'opinions favorables) et une réprobation nette.

Le ministre des Relations avec le Parlement a également insisté sur la nécessité de faire aboutir la proposition de loi sur la fin de vie avant la pause estivale, en évoquant la loi d'urgence agricole, la loi de programmation militaire, les textes de sécurité du quotidien portés par le ministre de l'Intérieur, la loi sur la justice criminelle et la protection des mineurs sur les réseaux sociaux. Malgré la session extraordinaire, le projet de réforme constitutionnelle de la Corse et le projet de loi sur la protection de l'enfance n'auraient pas le temps de passer par le Sénat.

Le président du Sénat Gérard Larcher avait réclamé fin mai que les travaux parlementaires ne se prolongent pas au-delà du 14 juillet pour laisser le temps de la campagne pour les sénatoriales qui se tiendront fin septembre. Laurent Panifous s'est engagé à 'faire en sorte qu'il n'y ait, après le 14 juillet, que des votes, que des conclusions de textes et pas de nouveaux textes qui soient mis au débat' à la Chambre haute





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