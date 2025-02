Fin de Saison à Suspense pour les Clubs Haut-Alpins de Ligue Magnus

La fin de la phase régulière de Ligue Magnus approche à grands pas et les clubs haut-alpins, Gap et Briançon, vivent des moments contrastés. Gap, en difficulté avec une défense défaillante, se bat pour éviter la relégation, tandis que Briançon réalise une remontée impressionnante et vise les play-offs.

Il ne reste plus que quatre jours avant la fin de la phase régulière de Ligue Magnus . La situation est tendue à Gap , où les Rapaces affrontent une fin de saison difficile. Avec seulement quatre victoires lors de leurs dix derniers matchs et la pire défense du championnat avec 169 buts encaissés, ils occupent la deuxième dernière place du classement. Ils ne disposent que de deux points d'avance sur Anglet, le dernier du classement.

Pour ces derniers matchs, leur calendrier est chargé avec des confrontations contre Grenoble, Chamonix, Angers et Marseille. L'objectif des Rapaces est de remporter un maximum de points en vue des play-downs afin d'éviter une descente à la fin de la saison.A quelques kilomètres de là, Briançon réalise une remontée spectaculaire. Les Diables Rouges ont remporté 21 points lors de leurs dix derniers matchs, notamment en battant le leader Grenoble. Pour maintenir cette belle série, les hommes de Pierre Bergeron affronteront Angers, Marseille, Amiens et Bordeaux. Ils ne sont qu'à quatre points de la première place, hors de la zone de relégation. Cela fait plusieurs années que Briançon n'a pas atteint les play-offs de Ligue Magnus. Cette fin de saison s'annonce donc pleine de suspense, avec beaucoup d'enjeux pour nos deux clubs haut-alpins.





