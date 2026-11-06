Fin de règne pour Olivier Lafargue à Bourges Basket après une décennie de succès

Le Tango Bourges Basket a confirmé que l'entraîneur Olivier Lafargue laissera son poste à l'issue de la saison 2026-2027. Après dix ans de collaboration marquée par deux championnats de France, deux Coupes de France et une EuroCup, le club berruyer entre dans une nouvelle ère.

Le Tango Bourges Basket a officiellement annoncé ce vendredi six novembre la fin prochaine de l'aventure Olivier Lafargue au poste d'entraîneur principal de l'équipe première.

Le technicien landais quittera le club berruyer à l'issue de la saison sportive 2026-2027, marquant ainsi le terme d'une décennie riche en enseignements et en succès pour le club et pour lui-même. Cette décision, prise avec plusieurs mois d'avance sur la date effective du départ, permet au club de se préparer sereinement à cette transition majeure. Olivier Lafargue avait succédé à Valérie Garnier en 2017, mettant fin à l'ère fastueuse de cette dernière.

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Palmarès impressionnant et titres multiples sous Lafargue

Son arrivée avait été saluée d'emblée puisqu'il a remporté le doublé championnat et Coupe de France dès sa première saison complète en 2018. Depuis lors, il a su maintenir Bourges au niveau des grandes puissances nationales, remportant un nouveau titre de champion de France en 2022 et une nouvelle Coupe de France en 2024. Sur le plan européen, la victoire en EuroCup en 2022 reste un sommet de son mandat.

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Néanmoins, la concurrence s'est intensifiée, notamment avec l'émergence de Basket Landes, l'ancien club de Lafargue, qui a rendu la domination berruyère plus complexe à conserver. Le club reconnaît publiquement l'attachement profond de l'entraîneur aux couleurs de Bourges et la qualité de la collaboration tissée au fil des dix dernières années, tout en sachant que ce nouveau cycle doit être ouvert pour répondre aux évolutions rapides du basketball féminin moderne.