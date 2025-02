Fin de parcours pour les importateurs de cannabis : 556 kg saisis dans les Yvelines

Une opération policière importante a mené à l'arrestation de six suspects impliqués dans un trafic de cannabis à grande échelle dans les Yvelines. 556 kg de cannabis ont été découverts lors des perquisitions.

Mercredi matin, les enquêteurs de l’Ofast Versailles, soutenus par leurs collègues de la brigade de recherche et d’intervention, ont interpellé cinq hommes et une femme, âgés de 17 à 46 ans, dans leur domicile de Plaisir. Les perquisitions menées ont révélé 556 kg d’herbe de cannabis conditionnée dans des sacs-poubelle, évalués à 2,5 millions d’euros sur le marché de gros. Les policiers ont également découvert un revolver, un pistolet et 14 000 euros en liquide.

L’opération s’inscrit dans un vaste plan de bataille contre la drogue dans les Yvelines, souvent qualifiées de « plaque tournante pour les trafiquants ». Les forces de l’ordre avaient reçu un renseignement anonyme concernant un individu connu des services de sécurité, originaire des Yvelines, qui organisait des importations de cannabis (herbe et résine) avec des complices de Dreux. Selon les informations recueillies initialement, la drogue était ensuite distribuée dans des points de deal de l’ouest parisien et de Dreux.Les forces de l’ordre ont suivi les déplacements et les échanges de cette équipe d’importateurs. Elles ont ainsi pu identifier les individus, tous connus pour des affaires liées aux stupéfiants, au vol à main armée ou à la violence. Certains assumaient des rôles de chauffeur ou de distributeur, tandis que trois d’entre eux ont été identifiés comme étant les commanditaires de ces opérations criminelles. Grâce à de longues heures de travail, un box conspiratif, où était stockée la marchandise, a été localisé dans la commune de Plaisir. Mardi, cinq voitures sont parties vers le sud sous la surveillance des enquêteurs. Elles sont revenues dans la journée en région parisienne. L’Audi Q7, utilisée comme voiture porteuse, a été déposée dans un parking en attendant que les produits stupéfiants soient dispatchés auprès des clients. Mercredi matin, les six suspects ont été surpris dans leurs appartements respectifs avant d’être placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles pour « trafic et importation de produits stupéfiants » et « association de malfaiteurs ». Leurs auditions viennent de commencer, mais sans surprise, elles n’apportent rien aux investigations. Les suspects, selon leur degré d’implication, devraient être déférés ce week-end devant un juge de la Junalco (juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée) à Paris.





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Cannabis Trafic Importation Yvelines Arrestation Police Drogue Association De Malfaiteurs

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Saint-Quentin-en-Yvelines : Une mobilisation pour une gestion publique de l'eauLes maires de gauche et un collectif réclament une gestion publique de l'eau face à la décision d'Aquavesc de se tourner vers une délégation de service public.

Lire la suite »

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »

Une adolescente de 12 ans meurt d’une grippe suivie d’une pneumonieUne adolescente de 12 ans est morte, dimanche 26 janvier, à Saumur (Maine-et-Loire) des suites d’une pneumonie consécutive d’un état grippal. Elle avait consulté un médecin quelques jours plus tôt.

Lire la suite »

Fusil d'une bombe artisanale dans une boîte aux lettres à Gourin, une victime grièvement blesséeMercredi soir, un homme a été sérieusement blessé par une bombe artisanale placée dans sa boîte aux lettres à Gourin, dans le Morbihan. La victime, un homme de 47 ans, a été transportée au CHU de Brest en état d'arrêt cardio-respiratoire. Le maire de Gourin a confirmé l'incident et l'absence de revendications ou d'inscriptions sur les lieux. Les gendarmes enquêtent sur cette affaire.

Lire la suite »

États-Unis: une médecin inculpée pour avoir prescrit une pilule abortive à une femme en LouisianeUne médecin de New York a été mise en cause en Louisiane pour avoir prescrit une pilule abortive, dans cet État où l'avortement est strictement interdit.

Lire la suite »