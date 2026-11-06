Fin de la série Signes suspects sur TF1 : replacement par NCIS

TF1 arrête Signes suspects après son épisode du 4 novembre. La case soirée sera remplacée par NCIS à partir du 17 novembre pour maintenir l'audience.

La chaîne de télévision TF1 a officiellement décidé de mettre un terme à la diffusion de la série Signes suspects, diffusée depuis le 26 août sur le canal 1 de la TNT. Malgré des audiences correctes et une réception critique favorable auprès des téléspectateurs, la chaîne a diffusé son dernier épisode inédit le mercredi 4 novembre en première partie de soirée.

Remplacement immédiat par NCIS

Les abonnés et téléspectateurs de la TNT peuvent désormais trouver une nouvelle programmation criminelle à la place de l'enquêteur solitaire. Le réseau a programmé la diffusion de la série NCIS pour reprendre la case horaire dès le 17 novembre, permettant ainsi aux fans de maintenir leur tradition de visionnage hebdomadaire sur ce créneau spécifique.

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Ce choix de remplacement stratégique vise à conserver l'audience acquise durant les mois d'été. L'arrivée de la saga policière américaine s'inscrit dans une logique de fidélisation de l'assistance lors de la rentrée hivernale, assurant une continuité dans le genre des enquêtes criminelles sur la plateforme.

Silence officiel sur les critères de sélection

TF1 n'a fourni aucune justification publique détaillée concernant sa décision de stopper l'aventure de l'enquêteur Colter Shaw. L'absence de communiqué officiel laisse planer un doute sur les critères exacts qui ont présidé au retrait de la programmation, bien que la chaîne ait l'habitude de gérer ses grilles selon des mécanismes internes non divulgués.

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Une analyse des programmations précédentes révèle que la saison 2 de Signes suspects avait déjà connu un schéma de diffusion fragmenté. Celle-ci avait été scindée en deux parties distinctes, marquée par une pause prolongée s'étendant entre octobre 2025 et août 2026, ce qui peut indiquer une stratégie de diffusion volontairement espacée.

Impact concret pour les spectateurs et l'industrie

Les amateurs de séries policières américaines doivent désormais adapter leur calendrier de visionnage pour suivre les nouvelles affaires criminelles. Le passage à NCIS offre une alternative robuste avec des personnages familiers du genre, mais cela marque la fin définitive de la découverte du personnage de Colter Shaw sur la chaîne nationale française pour le moment.

Cette reprogrammation touche directement l'engagement des téléspectateurs captifs sur le canal 1. La transition opérationnelle sera effective à la date du 17 novembre, nécessitant pour les chaînes partenaires et les plateformes de rattrapage une mise à jour immédiate de leurs guides des programmes et de leurs calendriers de diffusion pour éviter toute confusion.