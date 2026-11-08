Fin de la Minurso : une mission de paix onusienne de 35 ans prend fin le 1er novembre

La Minurso cesse ses opérations le 1er novembre après 35 ans de maintien de la paix au Sahara occidental. Cette dissolution illustre la fragilité croissante des Casques bleus face au manque de soutien politique et financier de l'ONU.

La Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, communément désignée par son acronyme Minurso, a officiellement mis fin à ses opérations le 1er novembre. Cette dissolution marque la conclusion d'une présence onusienne vieille de 35 ans dans la zone contestée, située entre le Maroc et les indépendantistes sahraouis du Front Polisario. La décision de ne pas renouveler le mandat de cette force de maintien de la paix, annoncée vendredi 27 octobre par le Conseil de sécurité des Nations unies, a suscité la surprise immédiate de nombreux diplomates et observateurs internationaux.

L'issue controversée du mandat onusien

La Minurso était déployée sur un territoire complexe servant d'arène à un conflit géopolitique de longue date, soutenu par l'Algérie pour la cause du Front Polisario. Parmi ses attributions principales figuraient la surveillance stricte du cessez-le-feu signé en 1991 ainsi que la création des conditions nécessaires à une résolution politique durable. Le non-renouvellement de ce mandat expose les failles structurelles d'une force de paix qui peine à conserver son utilité face aux changements stratégiques des membres permanents du Conseil de sécurité.

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Histoire et rôle des forces de l'ONU

La célébration du 70e anniversaire des Casques bleus le 4 novembre 1956 rappelle l'origine de cette institution emblématique. À l'époque, il s'agissait de la Force d'urgence des Nations unies I déployée en Égypte pendant la crise de Suez. Près de 50.000 militaires et policiers continuent d'opérer dans onze missions actuelles, souvent comparés à des arbitres interposés entre belligérants. Depuis 1948, plus de deux millions de personnes ont servi dans 71 opérations à travers le globe, sous l'autorité stricte du Conseil de sécurité composé de quinze membres.

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Fragilisation du multilatéralisme de paix

En octobre 2025, l'ONU a annoncé la réduction de 25% de ses effectifs mondiaux en raison de graves difficultés de financement. Jean-Christophe Bas de l'IRIS note une diminution de 50% des effectifs dans un contexte où plus de 130 conflits armés sont recensés mondialement par le CICR. Fanny Badache de Sciences Po explique que certaines missions prennent fin par des raisons de politique interne et non par des résultats concrets sur le terrain, créant un sentiment d'impuissance parmi les partenaires internationaux.

Implications pour le Sahara occidental

La fin de la Minurso laisse un vide sécuritaire dans une région où les tensions entre le Maroc et le Front Polisario persistent depuis des décennies. Les observateurs craignent que cette absence ne favorise une nouvelle escalade militaire sans mécanisme de médiation international. La situation illustre la nécessité d'une refonte des modalités de financement et de mandat des opérations de paix pour garantir une stabilité durable face aux acteurs régionaux et aux puissances géopolitiques.