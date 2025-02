Fin de l'ère Netflix sur le Tour de France ?

Netflix pourrait mettre fin à sa présence sur le Tour de France après la saison 2024. Le journal Le Parisien révèle que la plateforme n'aurait pas prévu de nouveau tournage pour la saison 2025. Plusieurs raisons expliquent cette décision : des audiences décevantes en France, l'absence de renouvellement du contenu et la volonté de Netflix de se concentrer sur d'autres projets, notamment un documentaire sur le Tour de France féminin.

Les caméras de Netflix pourraient disparaître des briefings des équipes lors du Tour de France 2025. Selon Le Parisien, la plateforme ne produira pas une nouvelle saison de sa série « au cœur du peloton ». La dernière saison, consacrée à l'édition 2024 remportée par Tadej Pogacar, sera diffusée en juin prochain. Netflix , bien que n'ayant rien confirmé officiellement, n'a pour le moment rien engagé concernant les tournages pour le prochain Tour de France.

Des équipes françaises du peloton témoignent auprès du journal de l'absence de contact habituel avec Netflix, qui intervient généralement fin janvier pour organiser des tournages au printemps auprès de certains coureurs. « Là, on n’a pas eu le moindre coup de fil. Il semble que le message est clair », explique une équipe française. Un autre habitué du peloton confirme cette tendance, pointant du doigt la difficulté de renouveler le contenu en raison des routines parfois répétitives des coureurs. Le Parisien évoque deux raisons principales poussant Netflix à arrêter l'aventure sur le Tour de France. La première concerne les audiences de la deuxième saison jugées décevantes en France, malgré de meilleurs résultats à l'étranger. La seconde découle de la volonté de Netflix de maintenir son implantation en France, et de ne pas engager de frais importants (production, dédommagements des équipes) sur le Tour de France. Cependant, Netflix ne semble pas totalement tourné le dos à la Grande Boucle. Selon Le Parisien, la plateforme américaine envisage de réaliser un documentaire sur l'épreuve féminine. Les décideurs auraient particulièrement apprécié la dramaturgie du scénario final de 2024, avec la victoire de quatre petites secondes de la Polonaise Katarzyna Niewiadoma face à la Néerlandaise Demi Vollering, dans le décor mythique de l'Alpe-d'Huez.





