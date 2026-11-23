Google Home remplacera Nest le 25 janvier 2027. Migration obligatoire des comptes avant cette date pour éviter la suppression des données le 25 mars 2027.

L'application Nest sera définitivement fermée le 25 janvier 2027, marquant la fin d'une ère pour la domotique de la marque. Google rassemble désormais l'intégralité de ses appareils connectés sous l'unique bannière de l'application Google Home. Cette unification vise à simplifier l'expérience utilisateur et à centraliser la gestion des thermostats, caméras et sonnettes dans un seul écosystème cohérent. Avant cette échéance critique, les utilisateurs doivent impérativement récupérer leurs vidéos et migrer leurs anciens comptes Nest vers des comptes Google.

Calendrier Strict de Migration et de Suppression

Google Home prendra le relais officiellement le 25 janvier 2027, date à laquelle l'application Nest disparaîtra sur Android, iOS, les téléviseurs ainsi que sur le web via home.nest.com. Il est crucial de noter que les appareils physiques continueront de fonctionner localement même sans cette migration. Cependant, le contrôle à distance et les notifications cesseront sans l'application Google Home. Pour les utilisateurs connectés avec un ancien compte Nest, la migration vers un compte Google est obligatoire avant le 25 janvier pour préserver l'accès à leurs équipements. Google commencera à supprimer les données des comptes non migrés à partir du 25 mars 2027.

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Raisons Stratégiques et Évolution de l'Écosystème

Google a racheté Nest en janvier 2014 pour 3,2 milliards de dollars, soit environ 2,3 milliards d'euros à l'époque. La marque a ensuite été intégrée en 2018 à la division matériel de Google, celle des Pixel et des enceintes Google Home. Malgré cette intégration, deux applications ont continué à coexister jusqu'à présent. Cette fin de doublon permet d'offrir à chaque utilisateur les dernières protections de sécurité et cyberdéfenses avancées de Google. L'intégration permet aussi d'activer les nouvelles fonctionnalités de Gemini directement dans la gestion de la maison. Google promet d'y retrouver toutes les fonctionnalités qui existaient jusqu'ici dans l'application Nest.

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Conséquences pour les Abonnés et les Utilisateurs Actifs

Côté abonnement, les clients Nest Aware de première génération passeront automatiquement à la formule Google Home Premium Advanced à partir du 25 janvier. Cette transition s'effectuera sans surcoût supplémentaire et sans nécessiter de ressaisie de carte bancaire pour le moment. Les clips vidéo personnalisés ne seront pas transférés automatiquement dans Google Home au moment de la migration. En revanche, l'historique vidéo récent des caméras sera transféré automatiquement à partir du 25 janvier. Google recommande vivement aux propriétaires d'anciennes caméras et sonnettes de se rendre sur home.nest.com pour télécharger leurs clips avant cette date via le bouton de récupération unique.

Impact sur la Domotique et le Google Assistant

La fin de l'application Nest s'inscrit dans un changement plus large visant à unifier l'assistant vocal dans la maison. Google Assistant cessera de fonctionner sur les appareils domestiques et écrans connectés le 2 août 2027. Cette fermeture intervient environ six mois après la suppression de l'application Nest. Les thermostats Nest Learning de première et deuxième génération, y compris la version européenne de 2014, ont déjà été retirés des applications depuis le 25 octobre 2025. Ils ne se pilotent plus à distance et n'envoient plus de notifications. Seuls les réglages directs sur l'appareil restent possibles. Les utilisateurs ayant commencé à utiliser l'application Nest après le 19 août 2019 ne sont pas concernés par la migration des comptes car ils utilisent déjà un compte Google.