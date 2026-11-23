Jean-Claude Clos-Cot met fin à 26 ans d'activité à la place des Landais de Soorts-Hossegor. Décryptage de la fin d'un symbole local et des enjeux de renouvellement des concessions.

L'épopée de vingt-six ans du glacier Jean-Claude Clos-Cot s'achève officiellement à Soorts-Hossegor. Après avoir servis des glaces, des gaufres et des crêpes depuis le printemps 2000 jusqu'à cet automne 2026, l'artisan Béarnais signe la fin d'une époque pour la commune des Landes. L'interpellation d'une habitante venue observer l'océan ce mercredi 18 novembre 2026, qualifiant l'établissement d'" institution ", résonne encore aujourd'hui alors que l'ombre du silence plane sur la place des Landais. Cette reconnaissance populaire illustre la place unique que la famille Clos-Cot a occupée durant près d'un quart de siècle au cœur de la vie locale.

Clôture des activités et refus de succession familiale

La fermeture physique de la cabane blanche et rouge basque, construite par un artisan de Saint-Vincent-de-Tyrosse, a été effective depuis le 8 novembre 2026. Jean-Claude Clos-Cot, âgé de 67 ans, a fait le choix définitif de cesser son activité après vingt-six saisons touristiques menées en famille. Bien que l'âge de la retraite soit atteint, l'homme préfère qualifier cette transition de " cessation d'activité ", un terme qui résonne davantage pour lui que le statut de retraité. Ses enfants, Nicolas et Laëtitia Clos-Cot, ont confirmé qu'ils ne reprendraient pas la concession. Leur refus de se porter candidates au renouvellement des baux commerciaux montre une volonté claire de ne pas perpétuer une transmission familiale, préférant explorer d'autres horizons professionnels après tant d'années de service intensif.

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Enjeux du renouvellement des concessions municipales

La vacance de l'emplacement historique ne restera pas inoccupée longtemps, car la mairie de Soorts-Hossegor a lancé un appel d'offres pour les nouvelles concessions. Ces démarches concernent spécifiquement les cabanes de plage, les stands du lac et les emplacements des halles pour les saisons touristiques 2027, 2028 et 2029. Les résultats de cette compétition commerciale seront dévoilés lors du dernier Conseil municipal de l'année 2026, une fois la phase d'instruction des dossiers finalisée. Le maire et son équipe municipale doivent valider ce renouvellement en décembre 2026, marquant ainsi un nouveau chapitre pour la place des Landais après le départ d'une figure incontournable.

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Conditions de travail et évolution du paysage local

L'exercice du métier de glacier sur cette parcelle de 9 mètres carrés a représenté un défi physique majeur pour Jean-Claude Clos-Cot. Aidé de son épouse Chantal Clos-Cot et de ses enfants, il a travaillé sept jours sur sept, souvent de midi à minuit, pendant des années. Cette routine infernale a eu des conséquences directes sur sa santé, l'obligeant à se faire poser deux hanches en titane après avoir pratiqué le rugby comme troisième ligne et talonneur. Le glacier précise également avoir perdu entre 8 et 10 kilos à la fin de chaque été, un sacrifice physique qui a façonné sa vision du métier. Malgré ces épreuves, il reste fier d'avoir observé la vie d'Hossegor depuis les premières loges, profitant d'une vue imprenable sur la plage depuis sa résidence secondaire quasi permanente.

Changement des mentalités et nouvelles exigences clients

Outre les contraintes physiques, Jean-Claude Clos-Cot a constaté une transformation profonde des comportements d'achat et de fréquentation. La place des Landais, autrefois lieu familial, est devenue un spot festif nocturne, éloignant les familles qui privilégient désormais les cabanes de plage. De plus, les habitudes de consommation ont changé ; la glace artisanale ne constitue plus un achat systématique. Les parents, qui constituent une part importante de la clientèle, deviennent plus exigeants et sélectifs, tandis que les ventes peinent à suivre le rythme d'autrefois. La prolongation des saisons touristiques, qui s'étendent désormais jusqu'à la Toussaint contre une fin mi-septembre il y a vingt ans, a accentué cette pression commerciale. Ce contexte de marché en mutation, combiné à l'âge du propriétaire, a scellé le destin de cette cabane emblématique qui a vu défiler des générations de vacanciers depuis l'an 2000.