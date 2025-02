Fils en détention pour le meurtre de son père

Un fils a été mis en examen pour le meurtre de son père, dont le corps a été découvert enterré dans un jardin à Coutras. Son ami, soupçonné d'avoir aidé à la cavale, a également été placé en détention.

Le 7 janvier à Coutras, le corps d'un homme a été découvert enterré dans le jardin d'une maison où il résidait. Le crâne du défunt était fracturé, révélant un homicide. L'enquête menée par la section de recherches (SR) de Bordeaux-Bouliac a rápidamente mis en lumière le fils du défunt comme principal suspect. Après une cavale d'environ trois semaines, le jeune homme a été interpellé fin janvier dans le secteur de Coutras.

Il a été mis en examen pour « homicide volontaire d’un ascendant » et placé en détention provisoire. Un ami du suspect, soupçonné d'avoir aidé à sa cavale, a également été mis en examen pour « modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité » et « soustraction d’un criminel à l’arrestation ou aux recherches ». Il a également été placé en détention provisoire. Le parquet de Bordeaux, sollicité par Sud Ouest, a confirmé que le fils du défunt avait reconnu les faits. Le meurtre sur ascendant légitime est un crime passible de la réclusion à perpétuité. Un troisième homme, le demi-frère du défunt, avait été mis en examen juste après la découverte du corps pour « recel de cadavre » et « modification de l’état des lieux d’un crime avant enquête judiciaire ». Cet homme de 58 ans, qui conteste les accusations, est actuellement en liberté. Le voisinage avait rapporté que les occupants de la maison s'engueulaient fréquemment, suggérant des tensions familiales.





