Découvrez les intrigues du nouveau film Le Larbin de M6. Une activiste découvre une momie et remonte le fil des secrets de la RAF à Berlin.

L'histoire s'ouvre à Berlin sur un acte de désobéissance civile spectaculaire mené par une membre d'un groupe activiste de la gauche radicale. Lors d'une opération audacieuse, les militants remplacent les drapeaux nationaux sur le toit du Reichstag par des drapeaux rouges. Cet acte de protestation politique force la protagoniste principale, Tine, à fuir immédiatement la ville pour se mettre à l'abri.

Retour au village natal et découverte macabre

Tine se réfugie chez son père dans une maison de campagne située dans sa région d'enfance. Elle pense trouver un havre de paix loin des poursuites potentielles liées à son action précédente. Cependant, la quiétude du lieu est brutalement interrompue par une découverte effrayante. Un corps momifié est retrouvé dans un étang situé juste à côté de la propriété familiale. Cette découverte inattendue marque le début d'un tournant dramatique dans le récit.

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Trois époques historiques liées au mystère

Curieuse et déterminée, Tine décide d'enquêter sur le passé trouble de ce village isolé. Ses recherches mettent au jour trois histoires distinctes qui semblent toutes avoir un lien direct avec la découverte de la momie. La première remonte à la Seconde Guerre mondiale, une autre concerne la période de la réunification de l'Allemagne, et la troisième implique la Fraction armée rouge (RAF) dans les années 1990. Ces trois périodes cruciales de l'histoire allemande convergent autour du corps trouvé.

Frontières temporelles floues et enquête surnaturelle

L'enquête prise par Tine prend rapidement des allures fantastiques et mystérieuses. Au fur et à mesure qu'elle explore les liens entre ces trois événements historiques, les frontières entre les différentes époques deviennent de plus en plus floues. Le récit bascule dans un genre où le réel et le surnaturel s'entremêlent, créant une atmosphère de suspense intense. Les secrets enterrés du village semblent refaire surface d'une manière inattendue.

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Production M6 et contexte de l'action

Ce thriller historique et surnaturel fait partie du catalogue de productions de la chaîne de télévision M6, connue pour ses séries originales. L'intrigue utilise le contexte politique des années 1990 en Allemagne, en lien avec la RAF, pour ancrer le récit dans une réalité historique précise. Le personnage de Tine incarne la jeunesse engagée, cherchant à comprendre un héritage lourd et complexe laissé par les générations précédentes. La chaîne propose ainsi un récit mélangeant drame politique et mystère.

Comparaison avec d'autres actualités du divertissement

À côté de cette production fictionnelle, le secteur du divertissement est aussi marqué par d'autres événements notables. On note par exemple la présence de Manon Bousquet, fille de Laure Manaudou, pour soutenir sa famille lors d'une occasion spéciale. Par ailleurs, les candidates à Miss France 2027 découvrent le surf à Saint-Barthélemy et font leurs premiers pas à Saint-Martin. Le film Hunger Games voit également le retour de certains personnages emblématiques de la saga originale dans la dernière partie de l'histoire.