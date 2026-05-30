Filet mignon mariné au miel et zaatar : la recette ultra-tendre

Découvrez comment préparer un filet mignon de porc incroyablement tendre grâce à une marinade parfumée au miel, paprika et zaatar. Une recette facile et rapide pour un plat familial ou un dîner entre amis.

Le filet mignon de porc est incontestablement l'un des morceaux les plus tendres et les plus savoureux. Sa texture délicate et son goût subtil en font un choix privilégié pour les repas familiaux ou les dîners raffinés.

Mais pour en révéler tout le potentiel, rien de tel qu'une marinade bien dosée. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui transforme ce morceau déjà excellent en un plat d'exception, grâce à un mélange d'épices et d'ingrédients simples qui exalteront vos papilles. Pour commencer, préparez la marinade.

Dans un bol, mélangez deux cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de paprika doux, une cuillère à café d'ail semoule, une cuillère à soupe de miel et une cuillère à café de zaatar. Salez et poivrez généreusement selon votre goût. Ajoutez le filet mignon (environ 600 grammes) dans le bol et enrobez-le bien de cette préparation. Couvrez avec du film alimentaire et laissez mariner au réfrigérateur pendant au moins deux heures, idéalement toute une nuit.

Cette étape est cruciale pour attendrir la viande et lui infuser toutes les saveurs. Ensuite, sortez la viande du frigo une trentaine de minutes avant la cuisson pour qu'elle revienne à température ambiante. Pendant ce temps, préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). Dans une cocotte allant au four, faites chauffer un filet d'huile d'olive et faites-y revenir un oignon émincé jusqu'à ce qu'il soit translucide.

Retirez l'oignon et réservez-le. Dans la même cocotte, saisissez le filet mignon sur toutes ses faces, jusqu'à ce qu'il soit bien coloré. Cela permettra de caraméliser la surface et de développer des arômes supplémentaires. Remettez l'oignon dans la cocotte avec la viande.

Déglacez avec un verre d'eau (environ 200 ml) en grattant le fond avec une cuillère en bois pour décoller les sucs de cuisson. Couvrez la cocotte et enfournez pour 25 minutes environ. Le temps de cuisson peut varier selon la taille du filet mignon, mais l'idéal est d'obtenir une chair rosée à cœur, encore juteuse. Si vous préférez une cuisson plus poussée, prolongez de 5 à 10 minutes.

Une fois cuit, laissez reposer la viande hors du four pendant 5 minutes avant de la découper en tranches épaisses. Servez aussitôt avec la sauce de cuisson, qui aura épaissi et concentré les saveurs. Accompagnez ce plat de votre choix : une purée de pommes de terre maison, du riz basmati, des tagliatelles fraîches ou encore du boulgour. Les légumes de saison, comme des haricots verts ou des carottes glacées, s'associent également à merveille.

Cette recette de filet mignon mariné est un véritable concentré de tendreté et de parfums. Elle est idéale pour impressionner vos convives sans passer des heures en cuisine. Si vous aimez les plats mijotés, vous pouvez également réaliser cette recette en cocotte sur le feu, à couvert, pendant 40 minutes à feu doux. Dans tous les cas, le résultat sera fondant et délicieux.

En tant que journaliste culinaire, j'ai testé de nombreuses variantes, et celle-ci reste l'une de mes préférées. N'hésitez pas à ajuster les épices selon vos envies : du cumin, du curcuma ou du gingembre peuvent remplacer le zaatar pour une note plus exotique. Le secret réside dans la patience de la marinade, qui transforme un simple filet mignon en un met d'exception. Bon appétit





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