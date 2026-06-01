Figeac : une Fête de la musique sur deux jours pour tourner la page de la polémique

Après un arrêté controversé limitant les nuisances sonores en 2025, la ville de Figeac réinvente sa Fête de la musique. En 2026, l'événement s'étendra sur tout le week-end dans plusieurs lieux, avec une scène ouverte et la participation des commerçants, sous la houlette du nouveau maire Philippe Landrein.

La décision de l'ancienne municipalité de Figeac , prise après des débordements lors des fêtes précédentes, avait conduit à un arrêté interdisant la musique amplifiée après 23 heures lors de l'édition 2025 de la Fête de la musique.

Cette mesure, comparée à un couvre-feu, avait suscité de vives réactions et un événement au succès mitigé. Sous la nouvelle mandature, le maire Philippe Landrein souhaite tourner la page en innovant. L'édition 2026 se déroulera sur deux jours, les 20 et 21 juin, et s'étalera dans huit lieux emblématiques de la ville. Une scène ouverte est proposée à tous les musiciens, professionnels ou amateurs, qui doivent préalablement réserver leur créneau via la ville.

Les cafetiers et restaurateurs ont été consultés et soutiennent cette nouvelle formule qui vise à revitaliser l'esprit originel de la fête, où le public peut s'installer et participer. Les horaires sont assouplis : jusqu'à 2 heures du matin le samedi et 23 heures le dimanche dans l'espace public. Une quinzaine de demandes sont déjà parvenues aux élues en charge de l'organisation.

L'objectif est d'animer la ville, d'attirer les habitants locaux et ceux des communes voisines, et de retrouver une ambiance festive et inclusive sans les frustrations de l'an passé





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