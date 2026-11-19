À Figeac, le nouveau maire Philippe Landrein booste le budget de 8 000 € pour un Noël animé. Décoration avec un bonhomme de neige géant et feu d'artifice le 20 décembre.

Le nouveau maire de Figeac, Philippe Landrein, a annoncé une stratégie ambitieuse pour dynamiser le centre-ville lors des fêtes de fin d'année, malgré le contexte économique difficile. Pour marquer son premier Noël à la tête de la ville, il a décidé d'investir 8 000 € supplémentaires dans le budget municipal.

Cette rallonge financière permet de lancer les illuminations dès le 20 novembre place Champollion et d'organiser un large programme d'animations jusqu'au 20 décembre. L'objectif affiché par l'équipe municipale est de redonner vie au cœur de la cité et de favoriser la fréquentation des commerces locaux.

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Stratégie budgétaire et financement des animations

La décision d'augmenter l'budget provient de la réaffectation de fonds via un report du projet Panafé et l'utilisation d'un reliquat du budget de fonctionnement. Philippe Landrein insiste sur le fait que cet investissement vise à transformer les fêtes de fin d'année en un marqueur fort pour la ville, sans pour autant entraîner de dépenses excessives ou désordonnées.

Cette volonté de faire les choses différemment cherche à recréer l'effet de succès observé par le passé avec les planètes lumineuses. L'objectif est de générer un effet de buzz médiatique et social, notamment grâce à l'installation d'une structure massive qui attire déjà l'attention des riverains et des passants.

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Le géant de neige et le prestataire Sono Sud Ouest

L'élément central de cette campagne est un immense bonhomme de neige installé place Champollion depuis dimanche matin. Cette structure pèse 4 tonnes et mesure 9 mètres de haut, avec un nez pointu et un sourire ambigu qui suscite des réactions contrastées chez les habitants de Figeac.

L'installation a nécessité l'intervention de sept personnes et un grutier, dirigés par le prestataire Sono Sud Ouest. Patrick Pradayrol, le dirigeant de l'entreprise, a acquis auprès de la société sarthoise Leblanc illuminations un ensemble de super-structures incluant ce bonhomme de neige, un ours blanc monumental et un sapin de boules gigantesques.

L'inauguration officielle de la structure, tapissée de milliers de leds à l'intérieur, est prévue ce vendredi à 18 heures. Elle sera accompagnée de l'allumage des illuminations et de la distribution de vin chaud aux habitants, offrant une première occasion de rassemblement public pour la municipalité.

Calendrier des fêtes et feu d'artifice du 20 décembre

Le programme d'animations, élaboré en partenariat avec l'association des commerçants Figeac Cœur de vie par Camille Léonard et Marjorie Magne, se déroule à partir du 12 décembre. Il inclut des parades, la présence du Père Noël et de mascottes, ainsi qu'un goûter offert par la ville le 13 décembre à 16 heures.

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La journée du 20 décembre marquera le point d'orgue des festivités avec un marché de Noël place Vival et de nombreuses activités pour les familles. Un feu d'artifice sera tiré du Cingle à 20 heures, nécessitant la fermeture des quais à la circulation pour assurer la sécurité du public.

Un livret détaillé de 10 000 exemplaires sera distribué dans les prochaines jours pour informer la population de l'ensemble des événements. Cette initiative montre la détermination de Philippe Landrein à animer le centre-ville et à offrir une expérience mémorable aux citoyens de Figeac cette année.