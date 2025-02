Figeac Capdenac Quercy FC vise une victoire à domicile face à L'Union / Saint-Jean

Le Figeac Capdenac Quercy Football Club accueille l'équipe réserve de L'Union / Saint-Jean pour un match crucial de Régionale 2. Les deux équipes sont très proches au classement, mais L'Union / Saint-Jean connaît des difficultés en déplacement. Une victoire est presque indispensable pour le Figeac Capdenac Quercy FC.

Samedi 15 février à 18 heures, au stade du Calvaire, le Figeac Capdenac Quercy Football Club accueillera l'équipe réserve de L'Union / Saint-Jean pour la quinzième journée du championnat de Régionale 2 (poule C). Après un week-end de repos forcé, le dernier match prévu à Rodez ayant été reporté pour cause de terrain impraticable, les « Bleus et Noirs » retrouveront leur public, avec la réception du neuvième du classement, l'entente L'Union / Saint-Jean.

Les deux formations sont vraiment très proches puisqu'un seul petit point les sépare au classement, avec toutefois un match en retard du côté du Figeac Capdenac QFC. Le match aller disputé début octobre et conclu sur un match nul 0 à 0 plutôt logique ne donnera pas plus d'indications.Concernant la « forme du moment », les banlieusards toulousains semblent sur une trajectoire ascendante : après une série de cinq défaites consécutives en novembre et décembre 2024, L'Union / Saint-Jean s'est bien repris en 2025, avec trois victoires en quatre matchs disputés, la dernière face à Onet-le-Château. Signalons toutefois que cette équipe connaît plus de difficultés en déplacement depuis le début de saison, avec aucune victoire à l'extérieur, et même une série actuelle de cinq défaites consécutives hors de ses bases. Du côté du Figeac Capdenac QFC, il faudra donc exploiter cette relative faiblesse de l’adversaire du jour. La victoire est quasiment impérative pour Hugo Vergnes et ses coéquipiers, sachant que les quatre équipes situées derrière au classement joueront à domicile ce week-end. Les joueurs du président Lagarde pourraient donc réaliser une très belle opération en cas de succès face à L'Union / Saint-Jean samedi soir.





