Le documentaire Pélerinhâge de Lords of the Ocean est projeté au FIFAV 2026 à La Rochelle. Il retrace la découverte exceptionnelle de requins hâ en Écosse et à l'île de Ré.

Le Festival International du Film et du Livre d'Aventures (FIFAV) de La Rochelle met à l'honneur une aventure sous-marine inédite avec la projection du documentaire Pélerinhâge en Écosse ce samedi 21 novembre 2026. Cette œuvre, réalisée par Armel Ruy, fait écho aux observations récentes de requins hâ signalés cet été près de l'île de Ré par le plongeur Gaël Contal. Le festival, qui se déroule du 16 au 22 novembre à l'Espace Encan, offre ainsi une plateforme unique pour discuter de la conservation de ces espèces marines méconnues.

Une Expédition Vers le Requins Pèlerin

Le documentaire Pélerinhâge en Écosse retrace l'expédition de la bande des Lords of the Ocean partie au nord de l'Écosse en août 2021. L'objectif initial de ce groupe de quatre plongeurs passionnés était de croiser le requin pèlerin, un géant des mers réputé pour sa placidité et sa rareté. Pourtant, leur quête a conduit à une découverte inattendue et spectaculaire dans les eaux écossaises.

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Découverte Exceptionnelle des Requins Hâ

En se dirigeant vers les Hébrides, les membres des Lords of the Ocean sont tombés par hasard sur un rassemblement massif de requins hâ. Ces espèces, classées en danger critique d'extinction par l'UICN, sont généralement timides et peu documentées. Armel Ruy explique qu'il a fallu des heures de plongée quotidienne pour capturer quelques plans exploitables de ces animaux furtifs et discrets.

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Parallelisme avec les Observations de l'Île de Ré

Cinq ans après l'expédition écossaise, en août 2026, le plongeur Gaël Contal a vécu une expérience similaire près des côtes de l'île de Ré. Il a observé des centaines de requins hâ à faible distance, confirmant la présence de ces créatures inoffensives en eau française. Ce parallisme renforce l'importance de ces zones comme habitats potentiels pour l'espèce, bien que leur statut exact reste à préciser.

Engagement Scientifique et Protection Marine

Le film illustre également l'enquête menée par les plongeurs auprès des riverains pour reconstituer la scène. Cette collecte de données vise à combler les lacunes scientifiques sur le comportement des requins hâ. Les Lords of the Ocean œuvrent pour une prise de conscience sur le rôle crucial de ces prédateurs dans les écosystèmes marins et leur protection urgente.