FIFA : nouveau système d'alerte sonore pour les arbitres assistants à la Coupe du monde 2026

La FIFA déploie en 2026 un dispositif audio semi‑automatique qui signale aux arbitres assistants les hors‑jeux avec une précision de dix centimètres, afin de raccourcir les temps de réaction et d'améliorer la fluidité des matchs.

La FIFA a confirmé l'adoption d'un nouveau dispositif d'alerte sonore destiné aux arbitres assistants, destiné à être pleinement opérationnel lors de la Coupe du monde 2026.

Ce système semi‑automatique repose sur une technologie de suivi des positions qui détecte les hors‑jeux avec une précision de dix centimètres, contre cinquante auparavant. Dès qu'une situation de hors‑jeu est identifiée, un signal acoustique discret se déclenche dans l'oreillette de l'arbitre de touche, lui rappelant d'examiner rapidement la scène et, le cas échéant, de lever son drapeau.

La décision finale reste bien entendu entre les mains de l'assistant, qui conserve le pouvoir d'interpréter le signal et de prendre ou non la mesure nécessaire. Dans les cas les plus complexes, la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) continue d'intervenir pour valider ou infirmer la décision.

Ce dispositif a déjà été testé lors de la Coupe du monde des clubs en 2025 et lors de la dernière Coupe intercontinentale, où il a permis de réduire le nombre de phases de jeu prolongées après un hors‑jeu non signalé. Les organisateurs espèrent que l'introduction de cet alerte audio contribuera à limiter les frustrations des joueurs et des supporters, tout en diminuant les risques de blessures liées à des actions continuées après une faute de position.

En limitant les reprises de jeu et en accélérant les arrêts de jeu, la FIFA vise également à améliorer le flux du match et à offrir une expérience plus fluide aux téléspectateurs du tournoi mondial. Au-delà de cet aspect technique, la mise en place de ce système intervient dans un contexte où la FIFA fait face à des controverses variées, notamment des baisses de revenus et des protestations sociales à Mexico.

Malgré ces défis, la fédération mise sur l'innovation pour renforcer la crédibilité de ses compétitions. Le mois de juin, qui marquera le lancement officiel de la Coupe du monde 2026, sera l'épreuve décisive pour ce dispositif : les regards seront tournés vers les stades pour vérifier si l'alerte sonore parvient réellement à réduire les débats autour des hors‑jeux et à apporter plus de clarté aux décisions d'arbitrage, tout en préservant l'autonomie des arbitres assistants





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