FIFA interdit le drapeau pré-révolution aux supporters iraniens de la Coupe du monde

La Fédération Internationale de Football (FIFA) a décidé d'interdire le drapeau pré-révolution aux supporters iraniens de la Coupe du monde, pour respecter les conditions de la Fédération iranienne de football. Ce drapeau, considéré comme un symbole de protestation contre le régime islamique en Iran, est similaire au drapeau national officiel de la République islamique d'Iran, mais il arbore en son centre un lion et un soleil, à la place du symbole et des inscriptions islamiques présents sur le drapeau officiel.

Le drapeau de la République islamique d'Iran sera le seul autorisé dans les stades. Considéré comme un symbole de protestation contre le régime islamique en place en Iran, le drapeau pré-révolution va être interdit par la FIFA dans les stades de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), pour respecter les conditions de la Fédération iranienne de football.

Comme au Qatar en 2022, la FIFA entend interdire de nouveau aux supporters iraniens de se rendre aux matches de la Coupe du monde avec des drapeaux pré-révolution. Ces derniers sont similaires au drapeau national officiel de la République islamique d'Iran, avec une bande blanche entourée de bandes rouge et verte, mais il arbore en son centre un lion et un soleil, à la place du symbole et des inscriptions islamiques présents sur le drapeau officiel.

Considéré comme un symbole de l'ancien régime du Shah et un moyen de protestation contre le régime actuel, le drapeau pré-révolution - abandonné en 1979 - continue d'être utilisé par la diaspora iranienne, très présente sur la côte ouest des États-Unis. Il avait déjà été interdit il y a quatre ans, dans un contexte de rapprochement diplomatique entre le Qatar et l'Iran. Certains supporters iraniens s'étaient vus refuser l'accès au stade.

Le drapeau pré-révolution lors d'une manifestation du Conseil national de la résistance iranienne à Washington. (K. Cedeno/Reuters)





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