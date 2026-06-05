FIFA bannit les vuvuzelas pour la Coupe du Monde 2026

La FIFA interdit les vuvuzelas et autres instruments bruyants lors de la Coupe du Monde 2026, afin de préserver l'expérience sonore des spectateurs et d'éviter les plaintes. D'autres manifestations de supporters sont également réglementées.

La Fédération Internationale de Football Association ( FIFA ) a annoncé l'interdiction des vuvuzelas, ces instruments à vent populaires lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, pour l'édition 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cette décision, motivée par des plaintes répétées concernant le bruit excessif, vise à améliorer l'expérience sonore des spectateurs dans les stades et devant leurs écrans. Les vuvuzelas, qui produisent un bourdonnement continu comparable au vol d'un essaim d'abeilles, étaient devenus un symbole de la compétition sud-africaine, mais leur utilisation a souvent été critiquée pour perturber la retransmission télévisée et gêner les supporters souhaitant suivre le match dans des conditions optimales.

La FIFA a également étendu cette interdiction à d'autres dispositifs jugés trop bruyants, comme les klaxons, les sifflets et les avertisseurs sonores, afin de préserver une ambiance sportive plus traditionnelle et respectueuse. Cette mesure ne concerne pas uniquement les instruments sonores. La FIFA a également interdit les comportements excessifs tels que le fait de se dévêtir pour exhiber des peintures corporelles aux couleurs de son équipe, considéré comme une manifestation déplacée.

Les supporters qui ne respecteront pas ces règles se verront refuser l'accès aux stades lors de la Coupe du Monde 2026. Cette décision intervient après de nombreuses plaintes lors des précédentes compétitions, où le niveau sonore atteint par les vuvuzelas et autres instruments avait suscité des critiques de la part des téléspectateurs et des joueurs. Certains joueurs avaient même déclaré que le bruit constant rendait la communication sur le terrain difficile.

La FIFA espère ainsi offrir une expérience plus équilibrée, où les chants et les encouragements des supporters restent audibles sans être couverts par un bruit de fond permanent. L'annonce a suscité des réactions mitigées. Les supporters sud-africains, pour qui la vuvuzela est une tradition culturelle forte, expriment leur déception.

Cependant, de nombreux fans à travers le monde saluent cette décision, estimant que le silence relatif permet de mieux apprécier le jeu et les réactions du public. La Coupe du Monde 2026 promet ainsi d'être marquée par une ambiance différente, plus proche des stades de football traditionnels où les chants et les tambours priment sur les instruments à vent. Les organisateurs prévoient également de renforcer les contrôles aux entrées des stades pour garantir le respect de ces nouvelles règles.

Cette évolution soulève des questions sur la manière dont les supporters pourront exprimer leur passion sans recourir à des instruments sonores, et si d'autres disciplines sportives suivront cet exemple





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA Coupe Du Monde 2026 Vuvuzelas Interdiction Stades

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manifestations au Mexique : des enseignants perturbent les préparatifs de la Coupe du monde 2026Des membres d'un syndicat d'enseignants mexicains ont manifesté à Mexico, renversant des statues et brûlant des maillots pour réclamer des hausses de salaires et l'abrogation d'une loi sur les retraites, menaçant de perturber le match d'ouverture du Mondial 2026 prévu au stade Azteca.

Read more »

Coupe du Monde de Football 2026 : Match États-UnisLes États-Unis affronte le Paraguay ce samedi 13 juin 2026 à 03h00 (heure de Paris) au Stade de Los Angeles (Los Angeles), dans le cadre du Groupe D de la Coupe du Monde 2026.

Read more »

FIFA : nouveau système d'alerte sonore pour les arbitres assistants à la Coupe du monde 2026La FIFA déploie en 2026 un dispositif audio semi‑automatique qui signale aux arbitres assistants les hors‑jeux avec une précision de dix centimètres, afin de raccourcir les temps de réaction et d'améliorer la fluidité des matchs.

Read more »