Fidji Simo Lance une Résidence Artistique en IA avec la Villa Albertine

Fidji Simo, ancienne vice-présidente de Facebook et PDG d'Instacart, s'associe à la Villa Albertine et au ministère français de la Culture pour soutenir la création artistique dans l'ère de l'intelligence artificielle. Le programme 'Résidence IA et création artistique 2026 de la Villa Albertine' offrira à huit artistes français l'opportunité d'explorer les potentiels de l'IA pendant un séjour aux États-Unis.

Fidji Simo , l'entrepreneuse sétoise, ancienne vice-présidente de Facebook et aujourd'hui PDG et présidente de l'entreprise Instacart (leader nord-américain de l'épicerie en ligne) depuis juillet 2021, vient de se lancer dans un projet pour le moins innovant. Celle qui s'est rendue à Paris cette semaine pour le sommet sur l'IA (IA Action Summit), vient de dévoiler l'un de ses nouveaux projets, avec l'ambition de franchir la porte du monde de la culture.

'Résidence IA et création artistique 2026 de la Villa Albertine' ou 'Arts in the Age of AI' en anglais, c'est le nom de ce programme mis en œuvre en partenariat avec la Ville Albertine, institut français de la culture et de l'éducation, basé à New York. 'Je vous annonce un projet qui me tient à cœur, écrit Fidji Simo (version originale en anglais), sur Facebook, qui allie ma passion pour l'art, la technologie et mon amour profond pour la France et les États-Unis : je me suis associée à la Villa Albertine (qui fait partie de l'ambassade de France) et au ministère français de la Culture pour créer un nouveau programme de résidence artistique en IA qui permettra à huit artistes français de visiter les États-Unis et d'explorer l'intelligence artificielle pendant leur séjour. L’appel à candidatures commence aujourd’hui !' Et expire le 25 mars 2025. 'De la conception au financement, le mécénat de Fidji Simo donnera vie à cette opportunité unique pour huit résidents au cours des deux prochaines années' écrit la Villa Albertine. 'Les artistes qui apprendront à exploiter ces puissants outils seront à l’avant-garde de la création d’œuvres extraordinaire' Fidji Simo semble avoir ainsi de grandes ambitions dans le domaine de l'IA appliquée au monde la création : 'Je crois sincèrement que l’IA est sur le point d’inaugurer un âge d’or de la créativité. Les artistes qui apprendront à exploiter ces puissants outils seront à l’avant-garde de la création d’œuvres extraordinaires. De plus, en période de profonds changements sociétaux, l’art nous aide à naviguer dans le monde, et c’est pourquoi je pense qu’il est plus essentiel que jamais de soutenir les artistes. C’est exactement ce que fait la Villa Albertine : elle perpétue l’héritage du mécénat artistique qui rappelle des institutions historiques comme la Villa Médicis qui offraient des havres de création aux artistes pour expérimenter et innover'





