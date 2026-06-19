Fiction TF1 sur les viols de Mazan : on sait qui incarnera Gisèle Pelicot et sa fille Caroline Darian

La chaîne TF1 prépare une fiction inspirée du combat de Gisèle Pelicot et de sa fille Caroline Darian. Dominique Blanc, sociétaire de la Comédie-Française, va incarner Gisèle Pelicot. Le téléfilm en deux parties de 45 minutes sera réalisé par Myriam Vinocour. Caroline Darian et Gisèle Pélicot lors de la manifestation pour les droits des femmes le 8 mars 2026 à Paris ont annoncé que Dominique Blanc va incarner Gisèle Pelicot. Le scénario est adapté des deux livres de Gisèle Pelicot et reviendra sur les conséquences du drame au sein de la famille.

La chaîne TF1 prépare une fiction inspirée du combat de Gisèle Pelicot et de sa fille Caroline Darian . Dominique Blanc , sociétaire de la Comédie-Française, va incarner Gisèle Pelicot .

Le téléfilm en deux parties de 45 minutes sera réalisé par Myriam Vinocour. Caroline Darian et Gisèle Pélicot lors de la manifestation pour les droits des femmes le 8 mars 2026 à Paris ont annoncé que Dominique Blanc va incarner Gisèle Pelicot. Le scénario est adapté des deux livres de Gisèle Pelicot et reviendra sur les conséquences du drame au sein de la famille.

Le téléfilm porté par une actrice multi-récompensée du cinéma français, jouera également Lola Dewaere, qui jouera sa fille Caroline Darian. La famille de Gisèle Pelicot a été meurtrie par l'horreur et le mensonge, et a refusé qu'il se déroule à huis clos. Son ex-mari Dominique Pelicot a été condamné en décembre à 20 ans de réclusion criminelle. Suite à la sortie de son livre, Dominique Blanc interprétera Gisèle Pelicot dans un téléfilm en deux épisodes de 45 minutes.

Le téléfilm est prévu pour être diffusé en deux parties de 45 minutes, réalisé par Myriam Vinocour. Le téléfilm porté par une actrice multi-récompensée du cinéma français, jouera également Thierry Godard, Jérémie Covillault et Baptiste Carrion-Weiss. La famille de Gisèle Pelicot a été meurtrie par l'horreur et le mensonge, et a refusé qu'il se déroule à huis clos. Son ex-mari Dominique Pelicot a été condamné en décembre à 20 ans de réclusion criminelle.

Suite à la sortie de son livre, Dominique Blanc interprétera Gisèle Pelicot dans un téléfilm en deux épisodes de 45 minutes. Le téléfilm est prévu pour être diffusé en deux parties de 45 minutes, réalisé par Myriam Vinocour





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