Fibromyalgie : Marion, enseignante en arrêt maladie, se retrouve sans ressources

Une enseignante du Tarn, victime de fibromyalgie, se retrouve sans ressources après un arrêt maladie de plusieurs mois. Malgré la reconnaissance de son état de santé par un expert de l'Éducation nationale, elle n'a pas obtenu de 'congé longue durée' car sa maladie n'est pas reconnue par la Sécurité sociale. Après une période de 'congé maladie ordinaire', elle se retrouve dans une situation précaire avec une 'disponibilité d’office' qui ne lui permet pas de recevoir d'indemnités. Marion Lefeez, déterminée à combattre cette situation, envisage de faire appel à un avocat et de saisir les voies de recours.

Fonctionnaire de l'Éducation nationale depuis 1998, Marion Lefeez est en arrêt maladie depuis 2023. Après une première année en 'congé maladie ordinaire', rémunérée par la fonction publique, elle a sollicité une prolongation.

Cependant, bien que son état de santé ne lui permette toujours pas de reprendre le travail, l’expert de l’Éducation nationale n’a pas pu lui accorder un 'congé longue durée', sa pathologie ne figurant pas sur la liste des maladies reconnues par la Sécurité sociale, un document inchangé depuis 1986. Le comité médical départemental a néanmoins validé une 'disponibilité d’office' pour raison de santé, effective jusqu’au 5 juillet prochain. Un statut précaire qui la prive de poste tout en la maintenant rattachée au Rectorat. Avant le Covid, Marion parvenait à gérer sa fibromyalgie et à exercer son métier d’enseignante. Mais depuis, les symptômes se sont intensifiés : douleurs musculaires chroniques, épuisement, céphalées et nécessité de longues périodes de repos quotidien. 'Le moindre effort devient très compliqué pour moi', explique-t-elle. Suivie par plusieurs thérapeutes – kinésithérapeute, psychologue, ostéopathe, sophrologue, masseur en shiatsu –, elle tente de soulager son état, mais son quotidien reste un combat permanent contre la douleur et la fatigue. Le 16 janvier dernier, un nouveau coup dur survient : une convocation avec un médecin-conseil de la CPAM d’Albi. Bien que surprise par ce rendez-vous, elle se rend à l’entretien confiante, forte de la reconnaissance de son état par l’expert du comité médical de l’Éducation nationale. 'J’y suis allée la bouche en cœur, avec tous mes documents. Pour moi, c’était une formalité', raconte-t-elle. Pourtant, après une série de questions et quelques tests physiques 'sommaires', le médecin annonce que son dossier sera soumis à une commission. Quelques jours plus tard, Marion reçoit la décision : elle est déclarée apte à reprendre le travail à partir du 2 février 2025, sur un poste adapté. Date à partir de laquelle, elle ne touche plus d’indemnités. 'Là, j’ai fait un bond ! Comment peut-on adapter un poste d’enseignant ? L’expert de l’Éducation nationale m’avait affirmé que c’était impossible !', s’indigne celle qui dispose d’une reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI), attestant de son incapacité à rester debout de manière prolongée. 'J’ai présenté toutes ces preuves, mais rien n’y fait', déplore-t-elle. 'Une situation absurde et inhumaine' Aujourd’hui, sans indemnités, elle se retrouve sans ressources. 'Avant, je touchais 1 562 euros de la CPAM, auxquels s’ajoutait un complément. Maintenant, je n’ai plus rien', confie-t-elle, inquiète pour son avenir. Alors pour y voir plus clair, l’enseignante a fait appel à un avocat et compte constituer un recours. 'Ça peut prendre plusieurs mois alors en attendant, il faudra trouver des solutions, parce que je dois bien vivre de quelque chose…' Sa voix tremble, mais sa détermination reste intacte. 'Je mène une double bataille : contre la maladie et contre les administrations.' Au-delà de son cas personnel, la Tarnaise dénonce en effet un système administratif 'rigide, déconnecté de la réalité des patients : cette loi est absurde : on peut être déclaré inapte au travail sans pour autant bénéficier d’indemnités. Comment peut-on accepter qu’une personne se retrouve sans salaire, sans aide, dans un vide juridique total ?' Contactée, la CPAM du Tarn a tenu à éclaircir la situation : 'En début d’année, Mme Lefeez a fait une demande de mise en disponibilité à son employeur, qui l’a acceptée mais le Rectorat lui a bien précisé que la disponibilité et l’indemnisation, sont deux dispositifs complètement différents. Et effectivement, c’est ce qu’il s’est passé puisque l’arrêt n’est plus médicalement justifié, c’est en tout cas ce que le médecin-conseil a conclu de la consultation. Elle pourra, à partir de cette notification, saisir les voies de recours pour un nouvel examen de son dossier'





Fibromyalgie Santé Maladie Administratif Indemnités Disponibilité Arrêt Maladie Enseignement

