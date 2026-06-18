Fibre Excellence : Sophie Binet appelle l'État à soutenir le projet de reprise avec Matthieu Pigasse

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, salue l'implication du banquier Matthieu Pigasse dans le plan de sauvetage du fabricant de pâte à papier Fibre Excellence et exhorte l'État à lever les conditions suspensives pour assurer la pérennité des sites et préserver la souveraineté industrielle.

La secrétaire générale de la CGT , Sophie Binet , a appelé jeudi l' État à être au rendez-vous du sauvetage du fabricant de pâte à papier Fibre Excellence alors que le banquier Matthieu Pigasse est prêt à s'associer à l'offre de reprise.

Nous avons déplacé des montagnes, avons déjoué le scénario de liquidation judiciaire que les vautours avaient calé dans notre dos, a martelé la syndicaliste venue soutenir les salariés de l'usine de Saint-Gaudens, au pied des Pyrénées. Nous avons réussi à trouver un investisseur français sérieux, solide, intéressé pour investir le moyen et long terme, a souligné Mme Binet, insistant sur la volonté de M. Pigasse de préserver la souveraineté industrielle et d'assurer la pérennité des trois sites du groupe : Saint-Gaudens, Tarascon et Chapelle Darblay.

Maintenant, c'est à l'État d'être au rendez-vous et de lever les conditions suspensives, a-t-elle ajouté, affirmant que les difficultés des usines étaient liées à une désorganisation du marché du bois qui a fait monter les prix et les a rendues déficitaires. L'arrivée surprise du financier de gauche en soutien d'une offre de reprise qui doit être remodelée d'ici au 2 juillet, avant une nouvelle audience au tribunal de commerce de Toulouse le 6, a redonné le sourire aux salariés alors que les sites du groupe sont à l'arrêt depuis avril.

C'est une bonne nouvelle. Il représente un capitalisme modéré, c'est comme ça qu'on les aime, a commenté Sébastien Oustric, responsable syndical CGT du site. A mon avis, ce qui l'intéresse, c'est le made in France, a-t-il ajouté. Une table ronde immédiate est prévue pour formuler l'offre, a affirmé la présidente de région Occitanie Carole Delga, tandis que le niveau d'engagement de M. Pigasse reste à déterminer.

Fibre Excellence emploie 670 salariés mais son avenir concerne plusieurs milliers d'emplois indirects, notamment dans la filière bois. Pour Matthieu Pigasse, qui n'a pas été difficile à convaincre selon Sophie Binet, c'est l'ensemble du projet qui a un sens d'un point de vue industriel et social.

Il est concentré sur l'avenir de la France, une France qui produit, a enchaîné Mme Delga, précisant que le banquier d'affaires et homme de médias connaissait le site et a des origines commingeoises, ce territoire du sud de la Haute-Garonne





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