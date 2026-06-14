Fiat Lux : une exposition éblouissante sur l'histoire de la lumière à la Maison natale Charles de Gaulle

Jusqu'au 19 septembre 2027, la Maison natale Charles de Gaulle à Lille propose l'exposition Fiat Lux, retraçant l'évolution de l'éclairage au XIXe siècle, du gaz à l'électricité, avec plus de 200 objets prêtés par des collectionneurs et institutions.

La Maison natale Charles de Gaulle à Lille accueille une nouvelle exposition temporaire intitulée Fiat Lux, qui se déroulera jusqu'au 19 septembre 2027. Cette exposition retrace l'histoire fascinante de l'éclairage au XIXe siècle, une période où les innovations techniques ont révolutionné notre rapport à la lumière .

Du gaz à l'électricité, en passant par les lampes à huile et à pétrole, les visiteurs peuvent suivre l'évolution des techniques qui ont permis de faire reculer la nuit. L'exposition réunit environ 200 objets provenant d'une dizaine de partenaires, dont une centaine prêtés par Ara Kebapçioğlu, un collectionneur parisien et propriétaire du magasin-atelier Lumière de l'œil.

On y découvre des lampes à huile de l'Antiquité venues du Forum archéologique de Bavay, des becs de gaz, des lampes à pétrole avec des abat-jour en carton imprimé datant de 1870, ainsi qu'une spectaculaire étoile d'illumination au gaz de la seconde moitié du XIXe siècle, munie de 245 petits becs à jet simple, qui appartenait autrefois au Musée Carnavalet. La scénographie comprend une reconstitution réaliste d'une rue avec une boutique de luminaires du XIXe siècle, inspirée du magasin de Kebapçioğlu à Paris.

L'idée de cette exposition est née lors de la rénovation de la maison en 2020. La directrice Marie Lefebvre explique que le réaménagement des luminaires a conduit à contacter Ara Kebapçioğlu, spécialiste reconnu. Ce dernier a non seulement fourni des pièces adaptées au style du lieu, mais a également rédigé un ouvrage sur l'histoire de l'éclairage de 1775 à 1925, qui a servi de base à l'exposition.

Christian Poiret, président du Département, s'est dit surpris par ce thème, mais a souligné son intérêt historique. Il faut rappeler que le général de Gaulle lui-même, qui a vécu enfant dans cette maison au début du XXe siècle, n'a connu qu'un éclairage au gaz, l'électricité n'arrivant qu'en 1930.

Les panneaux explicatifs enrichissent la visite avec des anecdotes captivantes, comme l'incendie du Grand théâtre du Nord à Lille en 1903, provoqué par une installation électrique défectueuse, ou encore le combat des gaziers à Paris pour prolonger leur métier face à l'essor de l'électricité. Le métier d'allumeur de réverbères est également mis à l'honneur avec un habit et du matériel d'époque, rappelant son rôle crucial dans les villes du XIXe siècle.

Au-delà des objets, c'est toute une réflexion sur notre humanité qui est proposée. Le co-commissaire Thomas Deschamps note que la lumière, sujet apparemment banal, est en réalité fondamentale : elle évoque notre esprit pionnier, notre créativité, mais aussi notre peur du changement. L'exposition montre comment les techniques ont évolué rapidement en quelques décennies, contrastant avec des millénaires d'utilisation de la lampe à huile.

Les visiteurs pourront admirer la diversité des pièces exposées, des simples mèches aux lampes sophistiquées, en passant par des publicités d'époque. Cette immersion dans le passé offre une perspective unique sur les défis énergétiques d'hier et d'aujourd'hui. Ne manquez pas cette occasion de découvrir l'histoire de la lumière à la Maison natale Charles de Gaulle à Lille, une exposition éblouissante qui vous transportera dans le temps jusqu'au 19 septembre 2027





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