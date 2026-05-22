Following the Coupe du monde 2022 final, where France lost in the final to Argentina, President Diallo has asked the French team to reduce their World Cup payments. While this decision is not to jeopardize the team's performance, it met with misunderstanding from the team members due to their recent double of World Cup pay.

Selon les informations de L'Équipe et confirmées par RMC Sport, le président de la FFF Philippe Diallo a demandé aux Bleus d'accepter de réduire leurs primes de la Coupe du monde.

La Fédération se veut vigilante et économe par rapport aux coûts très élevés du Mondial disputé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, où les Bleus seront placés dans les meilleures conditions lors de ce Mondial. Mais cette mesure, qui ne se fera pas au détriment des joueurs de l'équipe de France, a généré incompréhension du côté des joueurs.

Malgré le contrat très lucratif de Nike, la FFF a une volonté de réaliser des économies sur toutes les sélections nationales depuis plusieurs mois dans une quête d'équilibre budgétaire





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FIFA World Cup French Team Payments Philip Diallo

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