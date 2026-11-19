Point d'étape sur la feuille de route André-Jubelin dans le Var. Le préfet Simon Babre détaille les progrès pour créer 10 000 emplois dans l'industrie de défense locale.

Le département du Var marque une étape significative dans le déploiement de son industrie de défense avec un bilan intermédiaire de la feuille de route André-Jubelin. Présenté ce mercredi par la préfecture, ce premier point d'étape fait le jour sur les premières réalisations concrètes de ce plan stratégique ambitieux. L'initiative vise à structurer une filière majeure capable de générer une croissance économique durable et industrielle sur le territoire.

Lancement officiel et cadre législatif de l'initiative

La feuille de route André-Jubelin a été officiellement lancée le 2 février par une collaboration multipartite incluant le ministère des Armées, la préfecture du Var, la Région Sud et les intercommunalités. Cette initiative s'inscrit directement dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030, dont le budget a été rehaussé de 36 milliards d'euros cette année. Le budget total de la loi atteint désormais 436 milliards d'euros en courant, ce qui représente une progression de 48% par rapport à la période précédente. Ce cadre légal fort a été signé en juillet par la ministre des Armées Catherine Vautrin et le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou. Ce dernier a d'ores et déjà adressé une circulaire aux 67 préfets de départements disposant d'une Base industrielle et technologique de défense (BITD) afin d'en favoriser la déclinaison locale effective.

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Organisation administrative et avancement des actions

Plus de huit mois après la mise en place du dispositif dans le Var, un directeur de projet dédié a été nommé pour assurer la coordination opérationnelle. Il s'agit de Xavier Prud'hon, administrateur en chef de première classe des Affaires maritimes, qui supervise la déclinaison des 35 actions prévues par la feuille de route. Le bilan de ce premier semestre est divisé en trois catégories distinctes : sept actions ont déjà été réalisées avec succès, vingt et une sont actuellement en cours de réalisation et huit autres sont en phase de préparation. Ce comité de pilotage, tenu la veille mardi, a permis de valider ces chiffres auprès des autorités locales et des partenaires industriels présents sur le terrain.

Le préfet Simon Babre et les objectifs d'emploi

Le préfet du Var Simon Babre a présidé ce point d'étape entouré d'une délégation importante incluant le préfet maritime Laurent Hermann, la conseillère régionale Sandra Kuntz et le directeur de projet. Il a rappelé que le Var génère déjà 6 000 emplois directs et 13 000 emplois indirects au sein de plus de 600 entreprises liées au secteur. L'objectif fixé par le plan est d'accompagner la montée en puissance de l'industrie pour créer 10 000 nouveaux emplois supplémentaires. Pour éviter les goulots d'étranglement tels que le manque de logements, de formations ou les blocages bancaires, une cartographie précise des 108 cursus disponibles dans l'enseignement supérieur du département va être mise en place. Cette démarche vise à fluidifier l'adéquation entre la formation et les besoins industriels.

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Accompagnement des entreprises et soutien au recrutement

Les entreprises locales bénéficient désormais d'un accompagnement renforcé pour leur recrutement, notamment grâce à une équipe dédiée de France Travail. Cet accompagnement a déjà permis 70 reprises d'emploi pour soutenir 70 sociétés locales identifiées comme prioritaires. Le préfet Simon Babre a précisé que cette aide ciblée permet de stabiliser les effectifs et d'attirer de nouvelles compétences vers le département. En parallèle, sur le plan foncier, Risingsud, l'agence d'attractivité et de développement économique de la Région Sud, a recensé les sites potentiels pour accueillir de nouvelles industries. Dix-sept sites ont déjà été repérés et six projets bénéficient d'un suivi individuel pour s'installer durablement dans le Var.

Innovation et logistique immobilière pour la défense

Sur le volet recherche et innovation, des moyens concrets vont être déployés pour soutenir l'excellence technique. Une cartographie des moyens d'essais en mer va être publiée pour optimiser l'utilisation des infrastructures navales existantes. Par ailleurs, la pose de la première pierre du centre excellence drones de Naval Group à La Londe-les-Maures a été réalisée en septembre, marquant un pas concret vers l'industrialisation de ces technologies. Enfin, une priorité d'une semaine sera donnée aux entreprises du secteur pour la part des logements sociaux indépendante des publics prioritaires, afin de sécuriser le logement des employés clés de cette industrie stratégique.