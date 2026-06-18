Festivals, nature et solidarité : un week-end animé en Provence du 19 au 21 juin 2026

Découvrez les événements culturels, festifs et écologiques qui animent la Provence ce week-end : les Flâneries d'art contemporain à Aix, la Fête de la nature à Meyreuil, le bal des pompiers à Luynes, la Fête de la musique dans toute la région et les traditions arlésiennes.

Le week-end du 19 au 21 juin 2026 en Provence promet une multitude d'activités culturelles, festives et naturelles. À Aix-en- Provence , l'association Aix-en-œuvres organise les Flâneries d'art contemporain dans les jardins de la ville, réunissant artistes, écrivains et musiciens.

Des personnalités comme le street artiste M.Chat, le photographe Peter Kapp ou l'auteur David Foenkinos seront présents. Le ballet Preljocaj proposera une performance dansée, tandis que des lectures seront données par des comédiennes telles que Béatrice Agenin et Andréa Ferréol. La musique sera à l'honneur avec des concerts d'Emmanuel Rossfelder à la guitare et Vincent Beer-Demandeur à la mandoline.

Pendant ce temps, à Meyreuil, la Fête de la nature se tiendra dans le parc du château de la Saurine, rassemblant une cinquantaine d'associations autour des thématiques environnementales. Au programme : stands, animations, conférences et tables rondes sur la biodiversité, l'eau, le climat et le droit de la nature. Un pique-nique libre et des food-trucks seront proposés, avec une entrée gratuite mais une inscription obligatoire en ligne. Une"kermesse des sens" gastronomique accueillera également 25 exposants pour des expériences sensorielles.

À Luynes, l'amicale des sapeurs-pompiers organise un grand bal des pompiers à l'Arena du pays d'Aix, avec des artistes comme Andyman, Laurent Wolf ou Oskana. La soirée, qui débutera à 21h30 avec une retraite aux flambeaux, sera au profit des pupilles des sapeurs-pompiers. Pour la Fête de la musique à Aix, quinze scènes associatives animeront le centre-ville avec des styles variés : rock, hip-hop, musique traditionnelle, chorales et musiques du monde. Le grand final aura lieu vendredi soir.

À Arles, la Journée à l'ancienne célébrera le solstice d'été avec un petit-déjeuner offert, un concours de ferrade et six abrivados dans les rues. Enfin, une compétition sportive réunira 250 athlètes lors d'un meeting populaire et festif, avec un pré-programme pour les jeunes talents régionaux. La météo des plages indique des températures variables, avec 23°C à Nice et 17°C à Martigues, soulevant des questions sur les différences de température de la mer en Provence





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