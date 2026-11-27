La compagnie Coyote Minute organise la neuvième édition du festival Sur la place les 28 et 29 novembre à l'espace Saint-Exupéry, offrant des spectacles gratuits aux Boiffiers.

La neuvième édition du festival Sur la place, organisé par la compagnie Coyote Minute à Saintes, se tiendra les 28 et 29 novembre prochain à l'espace Saint-Exupéry. Cette nouvelle installation marque un déplacement géographique significatif pour l'événement, qui quitte son lieu historique de la plaine de Bellevue pour le quartier des Boiffiers. La compagnie saintaise a choisi ce site précis car elle y ouvrira ses nouveaux locaux en début d'année 2027, bénéficiant d'un étage alloué par la municipalité dans l'ancienne école.

Mouvement vers les Boiffiers pour Coyote Minute

Le festival Sur la place, qui est entièrement gratuit, vise à rassembler le public des quartiers tout en attirant des spectateurs venant de l'extérieur de la ville. Initialement fidèle à la plaine de Bellevue, l'événement change désormais de cadre pour s'implanter dans les Boiffiers. Cette décision s'inscrit dans une logique de préfiguration de l'installation future de la compagnie dans le bâtiment de l'espace Saint-Exupéry, où elle s'installera officiellement au début de l'année 2027.

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Bruno Soulet, le directeur artistique de Coyote Minute, a expliqué que l'organisation alternera désormais entre les deux quartiers. Il a précisé que l'entreprise alternera une année sur deux entre les Boiffiers et Bellevue pour continuer à animer cette rendez-vous familial. L'objectif reste constant depuis la création de l'événement : amener la culture directement dans les quartiers et y attirer un public extérieur pour dynamiser la vie locale.

Stratégie culturelle et implication locale

La compagnie Coyote Minute a initié un travail de longue haleine pour familiariser le public avec ce nouvel espace de l'ancienne école. Elle a lancé les Mercredis de Saint-Ex cet été pour préparer l'accueil du festival. Bien que ces premières rencontres aient connu un certain succès, le nombre de participants issus du quartier reste encore limité. L'équipe continue donc ses efforts pour intégrer les ressources locales, telles que le centre social et le Conservatoire, tout en maintenant son action éducative avec les écoles du secteur.

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Bruno Soulet rappelle que cette initiative est partie d'un pari audacieux en 2017 suite à un appel d'offres sur les pratiques culturelles dans les quartiers. Il était apparu dommage de proposer des ateliers sans que les habitants puissent assister à des spectacles. L'État et l'Agglomération ont rapidement soutenus ce projet, permettant au festival de devenir un rendez-vous populaire. La stratégie actuelle consiste à renvoyer la balle en faisant vivre activement le lieu qui accueillera prochainement la troupe.

Programme artistique et budget de l'édition

L'édition 2025, décalée en novembre en raison des élections municipales, repose sur un budget modeste de 36 000 euros. La compagnie puise dans son propre répertoire ou sollicite des artistes proches pour diversifier l'offre culturelle. Le programme se veut résolument tout public et s'étend sur deux jours, avec des ouvertures du site à 15 heures. Cette accessibilité horaires vise à faciliter la venue des familles et des habitants du quartier.

Le spectacle principal met à l'honneur une création récente : une adaptation du " Pinocchio " de Carlo Collodi. Cette version revient à l'histoire d'origine et a été dévoilée le mardi 28. Elle sera également présentée aux élèves des écoles Roger-Perat et Jean-Jaurès le jeudi 30 avril. Cette pièce s'ajoute à une programmation riche incluant des clowns et des œuvres poétiques comme " Les Coyotes en papier " et " Fragments " par le Collectif Melpo.

Diversification musicale et événements associés

Outre les spectacles de théâtre, le festival propose une forte composante musicale avec des groupes tels que The Unknown Brothers, Les Voizins et Sénégal Acoustique. Ces concerts viendront agrémenter les soirées du samedi et du dimanche, offrant une diversité artistique aux participants. Des activités annexes enrichissent également l'expérience, comme une zone de gratuité pilotée par l'association MétamorphOse et des portraits déguisés par le Photo club SNCF.

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La compagnie Coyote Minute intègre également la participation active de la jeunesse locale. Les élèves de la Coyote Académie, les poètes du centre social Boiffiers-Bellevue, le collectif Au Coin de la rue et les élèves du percussionniste Ablaye Mbaye auront l'occasion de se produire. Ces interventions font suite à des stages organisés dans la semaine précédant le festival, consolidant ainsi le lien entre l'artiste et sa future communauté d'accueil.