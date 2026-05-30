Festival Queers et autres événements culturels à Sète

Le Festival Queers au Cyclo, expositions, concerts, théâtre et marchés animent Sète du 30 au 31 mai. Au programme : vernissage photo, rencontre littéraire, documentaires, Peter Doherty, scènes ouvertes, marché de printemps et fête de la garrigue.

Le Festival Queers s'invite au Cyclo, au 5 rue du 14-Juillet, avec un programme riche et engagé. Dès 12h, le vernissage de l'exposition photo "Les lesbiennes s'affichent" propose un regard croisé entre Nicole Miquel et Alice Perotti.

À 15h30, une rencontre littéraire avec Océan autour de son livre "Dans le café - Une autobiographie sociopornographique" (éditions Julliard), animée par Margot Corentine de la Nouvelle Librairie Sétoise. À 16h45, projection du documentaire "Fille ou garçon, mon sexe n'est pas mon genre" en présence de la réalisatrice Valérie Mitteaux (participation 5€). La journée se clôture à 18h30 par un apéro de clôture. L'entrée est gratuite sauf pour le documentaire.

Parallèlement, la médiathèque François-Mitterrand propose de 17h à 19h la projection du documentaire "Médiatrice, Revivre au Rwanda" de Bernard Manginante, suivie d'une rencontre avec le réalisateur. Ce film, produit par le CFRT et Zadig production, a reçu le prix spécial Jacques Hamel, récompensant un travail journalistique sur les initiatives de paix. Entrée libre pour tous publics. Le café-théâtre L'Audace, au 27 avenue Victor-Hugo, accueille des spectacles variés.

Peter Doherty se produit au Théâtre de la Mer à 20h, accompagné de Rinôcérôse Club et Charles Bueller. Doherty, icône rebelle du rock indie britannique, sera précédé par Rinôcérôse Musique Club (Patou et Rémi) pour une pop électro indie des années 90, et Charles Bueller, auteur-compositeur fou et mélodique. Un marché aux vinyles est organisé sur place par Chichois Production, avec bar et restauration. Tarif : 39,80€.

La salle Gaffino, face au parking de la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette sur le mont Saint-Clair, expose 90 tableaux des élèves de l'atelier du Chevalet dirigé par Michel Ballanger. Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30, entrée libre. Le festival se clôture en beauté sur le chalutier Louis-Nocca avec une projection diaporama des expositions, suivie de musique et de fête.

Les 30 et 31 mai à 16h, les Scènes ouvertes #4 mettent en avant les pratiques amateurs. Samedi 30 mai, focus sur les projets jeunesse avec écoles, écoles d'art et associations. Dimanche 31 mai, les lauréats du Festival de Théâtre Amateur se produisent sur le plateau. Entrée libre.

La Baleine Rouge, au 896 boulevard de Verdun, propose à 20h "Poèmes chromatiques" avec le trio Lucie Land (textes), Scott Taylor (accordéon) et Clément Chauvet (percussions), un moment suspendu où poésie et musique se mêlent. Tarifs : 8 et 10€, gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation au 07 49 39 27 35 ou baleinerouge7@gmail.com.

Les 30 et 31 mai de 10h à 19h, le 2e Marché de Printemps rassemble plus de 170 exposants : artisanat local, créations originales, bijoux, savons, bougies, céramiques, accessoires de jardin, plants… Tarif : 5,50€ (gratuit pour les moins de 12 ans). Informations au 04 67 78 47 32 ou info@valmagne.com. Le Jardin Méditerranéen de Montbazin fête la garrigue de 16h à minuit. Une journée festive et familiale dédiée aux arts, à la nature et au territoire.

Au programme : observation ornithologique par la LPO Occitanie de 7h à 9h, balade pique-nique et dégustation de 9h30 à 11h30 (inscription gratuite : urlr.me/CBxMa9), ouverture du site à 16h, table ronde "Garrigues vivantes" par le CPIE de 16h à 17h, Village des garrigues de 16h à 20h avec associations et animations, projection commentée "Le Vène entre ciel et eau" par le SMBT à 17h, inauguration officielle à 18h suivie de spectacles : à 18h45 "Hey Piolette !

" par la Cie Aller-Retour collectif La Basse-Cour (trapèze clownesque), à 19h15 "Ansteri" (plateau musical DJ Set), et à 21h "Echoes A tribute to Pink Floyd" (concert live-rock). Ces événements témoignent de la vitalité culturelle de Sète et de ses environs, mêlant art, musique, théâtre et célébrations communautaires





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