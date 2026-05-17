Festival Paratge returns for its fourth edition in Périgord vert with 'Bourdeilles is in the Atlas!' theme

The festival, which aims to bring people of all ages together, has a theme of 'Bourdeilles is in the Atlas!' chosen for 2026. The event features the presence of Zar Elektrik, who will perform on Saturday night. A total of 10 associations and various artists will also be in attendance, starting from Friday with over 300 high school students present at the town hall. The Mayor of Bourdeilles, Nicolas Dussutour, highlights the importance of the Occitan language and its connection to broader regions. There will be various performances throughout the day, with the day concluding with music and dance performances.

C'est un temps fort qui se veut rassembleur de toutes les générations, annonce Pierre Ouzeau, directeur artistique de l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, à propos du festival Paratge .

Sa quatrième édition se tiendra samedi 23 mai à Bourdeilles, en Périgord vert. Le thème choisi pour 2026, 'Bourdeilles est dans l'Atlas !

', mêle cultures occitane et maghrébine. Zar Elektrik sera à l'affiche samedi soir. Une dizaine d'associations et divers artistes seront à l'affiche de cet événement, 'le point d'orgue de toute la saison' pour Régine Anglard, vice-présidente du Département chargée de la culture. Tout au long de l'année, les acteurs de ce programme mettent en place des actions, notamment pédagogiques, pour promouvoir la culture occitane





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