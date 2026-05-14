Festival Les jours qui bâtissent : un événement festif, militant et ouvert à tous pour réfléchir ensemble aux moyens de construire une société plus juste et plus solidaire

Le Centre international d'ATD Quart Monde de Méry-sur-Oise organise son festival Les jours qui bâtissent, du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026. Pendant quatre jours, jeunes engagés, bénévoles, militants associatifs et personnes confrontées à la grande pauvreté se retrouveront pour réfléchir ensemble aux moyens de construire une société plus juste et plus solidaire lors de cet événement festif, militant et ouvert à tous. Le festival proposera des ateliers, tables rondes, conférences, chantiers participatifs et moments artistiques, ainsi que des scènes ouvertes, des concerts et des repas partagés. Les inscriptions aux ateliers et chantiers se feront sur place, dans la limite des places disponibles.

Le Centre international d'ATD Quart Monde de Méry-sur-Oise organise son festival Les jours qui bâtissent, du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026. Pendant quatre jours, jeunes engagés , bénévoles , militants associatifs et personnes confrontées à la grande pauvreté se retrouveront pour réfléchir ensemble aux moyens de construire une société plus juste et plus solidaire lors de cet événement festif, militant et ouvert à tous.

Lutte contre les exclusionsDans un contexte où la précarité progresse en France, l'association créée en 1957 par le père Joseph Wresinski veut créer un espace de dialogue et d'action à partir de l'expérience des personnes vivant dans la pauvreté. Objectif : croiser les regards, partager des pratiques de lutte contre les exclusions et renforcer les engagements collectifs. Le programme mêlera ateliers, tables rondes, conférences, chantiers participatifs et moments artistiques.

Parmi les temps forts annoncés figurent une table ronde sur la grande pauvreté en France en 2026, des échanges autour de l'écologie, de l'antiracisme ou encore des droits des familles roms. Vidéos : en ce moment sur Actu window.actu.allowDailymotion=true; window.actu.maybeDailymotionEmbed=false; Scènes ouvertes Des personnalités comme l'historienne Axelle Brodiez-Dolino, le sociologue Bernard Friot ou Olivier De Schutter participeront également à ces rencontres.

Le festival fera aussi la part belle à la création avec des ateliers de slam, de collage féministe, de sérigraphie, de danse ou de théâtre-forum. Des concerts, des scènes ouvertes et des repas partagés rythmeront les soirées dans une ambiance conviviale. Des chantiers collectifs seront proposés tout au long du week-end : peinture de façades, fresque murale, entretien des espaces verts ou encore construction d'auvents.

Les inscriptions aux ateliers et chantiers se feront sur place, dans la limite des places disponibles. Cliquez ici pour visualiser le contenu Festival Les jours qui bâtissent, du jeudi 14 au dimanche 17 mai, au Centre international ATD Quart Monde, 8, route de Vaux-à-Epluches, à Méry-sur-Oise. Programme complet et renseignements sur www.atd-quartmonde.fr. Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec Mon Actu





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