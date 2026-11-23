Découvrez la pièce Zola, la rage à l'encre au festival Les Idées Mènent le monde à Pau le 27 novembre. Une reconstitution historique de l'engagement d'Émile Zola pour la vérité.

Le festival Les Idées Mènent le monde ouvre sa douzième édition à Pau ce vendredi 27 novembre avec une programmation marquée par l'engagement intellectuel et historique. L'événement, qui se déroule au palais Beaumont jusqu'au dimanche 29 novembre, propose une réflexion approfondie sur le rôle du journalisme dans la défense de la vérité face aux manipulations de l'opinion publique.

Émile Zola et l'engagement du journal L'Aurore

La pièce Zola, la rage à l'encre, interprétée par son auteur Cliff Paillé, plonge le spectateur dans l'intimité de l'écrivain journaliste Émile Zola durant l'affaire Dreyfus. Ce capitaine juif alsacien fut accusé à tort en 1894 d'avoir transmis des documents secrets à l'Allemagne, une erreur judiciaire qui conduisit à sa condamnation et son envoi au bagne avant son innocentation quatre ans plus tard.

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Sur scène, au sein du bureau de l'écrivain, le public suit le cheminement intime qui a conduit à la publication du célèbre J'accuse en Une du journal L'Aurore. La mise en scène retrace les échanges avec son avocat Fernand Labori, incarné par Alexandre Cattez, tandis que Zola passe de la conviction de la culpabilité militaire au doute, puis à la recherche fiévreuse de la vérité face aux preuves falsifiées par l'état-major.

Résonances contemporaines du scandale antisémite

Cette reconstitution historique résonne singulièrement avec les enjeux de 2026, soulignant la persistance de l'antisémitisme décomplexé et des scandales d'État. Les thèmes abordés, tels que les fake news, la polarisation du débat public et l'influence des graphologues dans la fabrication de preuves, créent un parallèle direct avec les défis actuels de l'information et de la justice.

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La pièce, produite par les compagnies Vice Versa et Hé Psst, a déjà été jouée au Festival Off d'Avignon cet été, ainsi qu'à Billère le 14 novembre dernier dans le cadre du festival Théâtre et Histoire. Elle s'inscrit parfaitement dans la thématique de cette année du festival palois qui invite à raconter, témoigner et alerter.

Programme étendu et personnalités invitées à Pau

Le festival Les Idées Mènent le monde, désormais sous l'impulsion de la mairie de Pau à gauche, accueille 41 personnalités pour une riche série de 37 rencontres littéraires incluant grands entretiens, débats et tables rondes. L'ouverture de la séance réservée aux lycéens et étudiants se tient dans l'auditorium Alfred-de-Vigny à 14 heures 30, suivie d'une table ronde animée par Vincent Duclert et Philippe Oriol à 19 heures 30.

À 21 heures, la séance de la pièce Zola, la rage à l'encre est précédée par les débats, tandis que la programmation générale inclut des figures telles que l'actrice Sophie Marceau, l'analyste Jérôme Fourquet de l'Institut Ifop et la militante écologiste Camille Étienne. Trente-cinq séances de dédicaces compléteront cette édition 2026 dédiée à la défense de l'information fiable.