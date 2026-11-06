Festival Les Idées mènent le monde à Pau : virage à gauche et focus jeunesse

Le festival Pau 2026 oriente sa programmation vers le réel et la jeunesse. Sophie Marceau et Camille Étienne au Palai Beaumont pour un débat politique.

Le festival intellectuel Les Idées mènent le monde s'apprête à marquer un tournant décisif cette année à Pau. Sous l'impulsion de la nouvelle municipalité conduite par Jérôme Marbot, la programmation du 27 au 29 novembre 2026 affichera clairement une orientation politique de gauche. Cette bascule idéologique transforme l'événement, initialement créé par François Bayrou, en une plateforme centrée sur le témoignage concret plutôt que sur le commentaire d'opinion.

Une nouvelle direction éditoriale et des invités majeurs

Les organisateurs du festival, qui se tiendra au Palais Beaumont, ont défini une ligne directrice visant à " raconter le réel " en sortant des clivages habituels. La co-programmatrice Claire Mayot, ancienne journaliste à France Culture, Arte et France 5, explique que l'objectif est d'offrir au public un banquet d'idées où l'on étudie la fabrication des connaissances. Cette approche privilégie l'esprit critique et la transmission du savoir par des spécialistes de terrain.

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La militante écologiste Camille Étienne inaugurera le cycle de conférences avec une intervention sur le thème de la jeunesse et du combat politique. Elle incarne symboliquement ce changement de cap opéré par l'équipe dirigeante. Frédéric Potier, co-programmateur et haut fonctionnaire, qualifie cette évolution de " révolution en douceur ", tout en reconnaissant que certains acteurs des éditions précédentes pourraient être sceptiques face à cette nouvelle orientation.

Outre Camille Étienne, la liste des intervenants confirme l'ambition de l'événement. L'actrice et auteure Sophie Marceau participera activement aux débats. Elle remettra le prix Marguerite de Navarre de l'Académie de Béarn, qu'elle a reçu en 2024 pour son recueil de nouvelles. Ce prix sera décerné à Jean-René Van der Plaetsen pour son ouvrage La Vie à contre-courant, publié en 2025.

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La jeunesse au cœur des préoccupations

Un volet spécifique nommé Les Jeunes mènent le monde sera consacré aux lycéens. Valérie Revel, vice-présidente en charge de la culture de l'Agglomération de Pau, insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de parler de la jeunesse, mais de lui donner la parole. Les jeunes sont considérés comme des acteurs présents du monde actuel et non simplement comme le public de demain.

Cette stratégie vise aussi à rajeunir l'image parfois poussiéreuse du festival. L'édition précédente manquait de dynamisme générationnel, et les organisateurs cherchent à alimenter les conversations avant l'année politique 2027. Les lycéens assisteront aux discussions, notamment celle animée par Claire Mayot avec Camille Étienne, pour donner leur avis sur la résistance et l'engagement.

Initiatives pédagogiques et impact médiatique

Pour impliquer directement les élèves, un studio de podcast et un plateau télévisé seront installés dans la salle du casino du Palais Beaumont. Ils permettront aux jeunes de découvrir les métiers du journalisme en réalisant des interviews et des chroniques. Des journalistes de Sud Ouest, La République des Pyrénées, Ici Béarn Bigorre et France 3 partageront leur expérience lors de ces ateliers pratiques.

Le leitmotiv de cette édition réside dans la capacité de témoigner et d'alerter sur les réalités sociales. Les conférences aborderont des thèmes directement liés à la présidentielle française de 2027. Cette approche cherche à reconnecter les idées avec le terrain, offrant un contraste avec la société du commentaire omniprésente aujourd'hui.