Festival Imprimé : Trois jours de rencontres et de débats sur la liberté du journalisme

Le Festival Imprimé, organisé par la revue « Far Ouest » et le collectif Médianes, se tient du 13 au 15 février à Bordeaux et Cenon. L'événement propose des rencontres et des débats sur la liberté du journalisme, l'indépendance et l'engagement, face aux pressions des pouvoirs et des sociétés contemporaines.

Depuis 2021, la revue « Far Ouest » et le collectif Médianes proposent de réfléchir sur la notion d’indépendance, d’engagement et de citoyenneté dans le journalisme. Des thèmes de société mais aussi pratiques journalistiques en face de pouvoirs politiques, judiciaires ou économiques : « Dans ce contexte très dangereux pour les libertés fondamentales, les porteurs de valeurs humanistes sont sous pression et sur la défensive », constate Flo Laval, de « Far Ouest ».

« Il s’agit à notre échelle d’inverser cette tendance. » Et de proposer, dans un partenariat de programmation avec « Politis », trois jours de rencontres et débats les 13, 14 et 15 février. Avec au programme de la première journée du local emblématique : le foot-business et ses dérives autour des Girondins de Bordeaux et le feuilleton de leur décrépitude sportive et éthique. Le livre « Girondins de Bordeaux : enquête sur une descente aux enfers » , Mathias Edwards du magazine « So Foot » et Karla Fradet, créatrice de contenu sur le football au féminin, évoqueront ainsi cette piteuse saga, révélatrice, au-delà du foot, d’une certaine société contemporaine. Le vendredi, la projection à l’Utopia du film « Personne n’y comprend rien » et du financement libyen de la campagne Sarkozy en 2007, est déjà complète. Le temps fort du festival se tiendra samedi à Cenon avec cinq débats (« Journalisme sous pression », « L’écoterrorisme n’existe pas », « Le racisme dans les médias » et « Violences sexuelles, de DSK à Depardieu »), diffusés et commentés en direct par le média de David Dufresne. Exposition et même un cheese-dating (tête-à-tête avec les journalistes en mangeant un bout de fromage) sont également au menu. Jeudi (19 heures à 21 h 30) à Bordeaux, Caserne B, 1, quai Deschamps ; vendredi à Bordeaux (20 h 15), cinéma Utopia ; samedi (11 à 19 heures) à Cenon, Rocher de Palmer. Entrée gratuite ou prix libre sur réservation. Billetterie et programme sur www.festival-imprime.f





