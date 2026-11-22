Le festival Grains de sel réunit 25 auteurs à l'espace des Libertés d'Aubagne jusqu'au 22 novembre 2026. Découvrez les ateliers, les dédicaces et les nouveautés éditoriales.

Le festival du livre jeunesse et de la parole d'enfants Grains de sel investit l'espace des Libertés à Aubagne jusqu'au dimanche 22 novembre 2026. Cet événement annuel célèbre la littérature pour les plus jeunes avec une forte fréquentation ce samedi. Les familles affluent pour découvrir les dernières parutions et partager leur passion commune pour la lecture.

Rencontres avec les auteurs et illustrateurs

Près de 25 auteurs et illustrateurs sont présents pour rencontrer leur jeune public durant ce week-end. Ils dédiceront leurs ouvrages et animeront des ateliers créatifs dans les salles dédiées. Cette présence directe permet aux enfants de s'approprier l'univers de leurs livres préférés avec les créateurs.

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Ateliers créatifs pour tous les âges

De nombreux ateliers sont proposés aux enfants et à leurs parents tout au long de la journée. Le groupe Au livre ouvert propose des démonstrations et des ateliers de reliure accessibles à partir de 8 ans. Ces séances d'une heure ont lieu à 10 h, 11 h 30, 15 h et 16 h 30 sur inscription.

Ateliers illustrés et imagination

Zeynep Perinçek anime un atelier intitulé Bêtes et planètes pour les 3-5 ans. Les participants créent ensemble des dessins en cadavre exquis pour explorer différents motifs. L'association Danslecieltoutvabien propose également un atelier Dessine ta famille préhistorique pour initier les plus jeunes à l'art graphique.

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Retour sur l'expérience des familles

Charly, un participant d'Aubagne, a amené son fils de 3 ans pour cette première participation. Il souhaite découvrir des petites maisons d'édition hors des circuits habituels. Laurène et sa fille Pauline, 12 ans, sont des habituées du rendez-vous de novembre.

Informations pratiques et horaires

L'espace des Libertés restera ouvert au public le dimanche 22 novembre de 9 h à 18 h. L'entrée est entièrement libre pour toutes les activités proposées. Les inscriptions pour les ateliers se font sur place au point accueil une heure avant chaque séance.