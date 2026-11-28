Le Festival des littératures policières de Libourne, Flip 2026, célèbre sa cinquième édition avec Teresa Valero et M. J. Arlidge. Découvrez les détails du programme.

La cinquième édition du Festival des littératures policières de Libourne, baptisée Flip 2026, se prolonge ce dimanche 29 novembre avec une affluence remarquable. Sous le double parrainage de l'autrice de bande dessinée espagnole Teresa Valero et du romancier britannique M. J. Arlidge, la manifestation investit les locaux de l'hôtel de ville et la place Abel-Surchamp. L'événement vise à offrir une expérience immersive et humaine, éloignée du chaos des grands salons littéraires traditionnels.

Parrainage prestigieux et programmes variés du festival

Le Flip 2026 s'articule autour d'une programmation riche et diversifiée, mettant à l'honneur les échanges directs entre les créateurs et leur public. La salle du conseil municipal de la mairie a été prise d'assaut par les amateurs, au point que les locaux institutionnels risquent rapidement de montrer des signes de saturation. Le programme inclut des tables rondes thématiques, des démonstrations pratiques et des sessions de dédicaces où les auteurs sont réputés pour leur disponibilité exceptionnelle. Cette approche privilégie la qualité des interactions plutôt que la simple exposition des ouvrages.

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L'événement s'inscrit dans une dynamique ascendante depuis la sortie de l'été, s'étoffant progressivement pour atteindre son paroxysme cette fin de semaine. Il complète une série d'activités préparatoires, notamment une exposition de bande dessinée dédiée à l'œuvre " Que d'os ! " visible jusqu'au 28 novembre à la médiathèque Condorcet. Cette structure continue de la manifestation permet de toucher un public large, des passionnés de polars aux curieux de la littérature graphique.

Proximité auteur-public et témoignages de fréquentation

Les visiteurs soulignent unanimement l'accessibilité des auteurs, une caractéristique qui distingue cette édition précédente. Nicolas, un amateur de bande dessinée présent sur les lieux, attend de faire signer son exemplaire du " Contrapaso " de Teresa Valero. Il décrit l'événement comme très sympathique et à taille humaine, permettant aux lecteurs d'ouvrir leurs livres pour que l'encre sèche avant la signature. Cette interaction concrète renforce le lien de fidélité qui unit la communauté des lecteurs à leurs auteurs fétiches.

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Des participantes venues de provinces voisines confirment cette atmosphère privilégiée. Agnès, qui a parcouru la distance depuis Périgueux, se réjouit de la rencontre avec M. J. Arlidge et Jean-Marc Souvira. Son amie Estelle, habituée du Salon du livre de Brive, compare positivement l'expérience libournaise aux grandes manifestations saturées. Elle souligne l'absence de brouhaha et la facilité d'approche des écrivains, jugeant la situation presque incroyable pour un festival de cette envergure.

Focus sur l'œuvre graphique et héritage littéraire

La dimension graphique du festival prend une place importante avec la présence de Max Cabanes, auteur de bande dessinée. Il a participé à une table ronde samedi 14 novembre pour discuter de son travail sur l'œuvre de Jean-Patrick Manchette. Cette session a permis d'explorer les liens entre la littérature policière écrite et son adaptation ou son inspiration dans le neuvième art. La médiathèque Condorcet abrite une exposition spécifique consacrée à " Que d'os ! " jusqu'à la fin du mois.

Les activités prévues pour cette dernière journée incluent la finale du concours des plaideurs et des remises de prix officielles. L'intronisation officielle des parrains s'est déroulée dans la prestigieuse Jurade des vins de Saint-Émilion, ajoutant une touche d'exclusivité à l'événement. Ces cérémonies marquent les étapes clés d'un week-end consacré entièrement au genre policier, sous toutes ses formes narratives et visuelles.

Dernières sessions et disponibilité pour le public

Le public est convié à poursuivre les découvertes ce dimanche 29 novembre, avec des séances s'étendant de 8 h 45 à 16 heures. Tous les événements se déroulent sur la place Abel-Surchamp à Libourne, un emplacement central facilitant l'accès aux différentes étapes du festival. Cette dernière journée permet de clôturer une édition qui a confirmé le succès de la formule adoptée en 2024. Les organisateurs comptent sur cette affluence pour maintenir l'élan et justifier l'extension du cadre logistique.

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Le succès de cette cinquième édition suggère une adaptation nécessaire des infrastructures futures pour accueillir une communauté de lecteurs de plus en plus nombreuse et exigeante en matière de proximité. Les bénévoles, mobilisés sur tous les fronts, ont assuré la coordination des nombreuses activités proposées. Le bilan de ce week-end servira de base pour l'organisation des prochaines éditions, qui devront probablement élargir leur emprise géographique au-delà des murs de l'hôtel de ville.