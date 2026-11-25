Le premier Festival du livre Rochefort Océan réunit 50 auteurs et Anny Duperey les 28 et 29 novembre. Un événement gratuit au Palais des congrès pour célébrer la littérature.

Le premier Festival du livre Rochefort Océan se tiendra les samedi 28 et dimanche 29 novembre au Palais des congrès de Rochefort. Cet événement littéraire majeur accueille cinquante auteurs régionaux et nationaux, couvrant une variété de genres éditoriaux pour un public large. La tête d'affiche de cette première édition est l'actrice et auteur Anny Duperey, qui présentera son dernier ouvrage intitulé "Respire, c'est de l'iode".

Une initiative pour combler un vide éditorial local

La création de ce festival répond à un manque identifié dans l'offre culturelle rochefortaise. Damien Taunay, président de l'association organisatrice, souligne que les deux plus grands salons du livre du département se déroulent ailleurs. Il explique avoir initié le projet il y a un an avec l'objectif d'offrir aux visiteurs un panel d'auteurs qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur ville.

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Ivan Maurer et Frédérique Remy, piliers de l'organisation, partagent cette ambition de pérenniser le rendez-vous. Le constat de l'univers littéraire local était clair : le Pays rochefortais était en demande d'un tel événement. Cette initiative vise à valoriser l'écriture, un domaine dynamique où 78 000 titres sont déposés chaque année à la Bibliothèque nationale de France.

Sélection rigoureuse et sélection transparente des auteurs

La demande de participation a été telle que le bureau de l'association a dû refuser une centaine de stands. Pour garantir la qualité et la diversité du programme, cinq ou six grands thèmes ont été retenus, notamment le polar, le terroir, l'histoire, la littérature jeunesse et la nature. Cette variété assure une programmation riche et attrayante pour tous les profils de lecteurs.

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Les auteurs présents doivent avoir publié un livre en 2025 ou 2026, une condition imposée pour maintenir une actualité éditoriale forte. Par souci de transparence absolue, Damien Taunay, qui est également distributeur, s'est exclu du comité de sélection. Cette mesure déontologique permet de préserver l'indépendance du choix des auteurs retenus pour le festival.

La gratuité des stands a été choisie comme condition sine qua non pour démocratiser l'accès à la rencontre avec les auteurs. Cette politique d'ouverture s'accompagne d'une collaboration étroite avec les acteurs locaux du livre. Les éditeurs, les médiathèques et les librairies Pierre-Loti et de la Corderie royale sont partenaires officiels de cette première édition.

Programme riche et reconnaissance littéraire avec le Prix Bégonia

Outre les rencontres avec les auteurs, le festival propose des conférences thématiques intéressantes. Alain Quella-Villéger interviendra sur "Le retour transcaucasien inconnu de Pierre Loti", tandis que les ouvrages de Grégoire Domenach et Corine Valade sur les Gueules cassées seront présentés. Une intrigue de polar liée au 400e anniversaire du siège de 1627-1628 sera également dévoilée par Thomas Brosset.

Le prix Bégonia couronnera l'un des quatre ouvrages sélectionnés. Le verdict sera rendu par un panel de lecteurs issus des médiathèques de Rochefort, Fouras, Saint-Laurent-de-la-Prée et Saint-Nazaire-sur-Charente. La remise du prix aura lieu le dimanche 29 novembre à 16 heures. Le lauréat sera invité d'honneur à la seconde édition du festival.

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L'événement s'étendra sur deux jours, du samedi 28 au dimanche 29 novembre, de 10 h à 18 h. L'entrée est libre et gratuite pour tous les visiteurs. Le soutien de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, de la Ville, du Rotary et de partenaires privés a été essentiel pour mener à bien cette réalisation. Le programme complet est disponible sur le site officiel de l'événement.