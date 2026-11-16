Festival du livre gourmand de Périgueux : la municipalité instaure un rythme biennal par contraintes budgétaires

Le maire de Périgueux Michel Cadet confirme que le Festival du livre gourmand sera biennal. Cette décision suscite l'inquiétude des professionnels face au soutien logistique et à la visibilité économique de l'événement.

La vingt-et-unième édition du Festival du livre gourmand de Périgueux s'est achevée le dimanche 15 novembre, marquant potentiellement la fin de sa période annuelle. Bien que la manifestation ait attiré des milliers de visiteurs passionnés de littérature culinaire et de gastronomie, l'avenir de l'événement demeure incertain. La nouvelle municipalité dirigée par Michel Cadet a confirmé son intention de revenir à un rythme biennal, mettant fin à la continuité établie depuis 2021.

Contraintes budgétaires et retour au rythme biennal

Le maire Michel Cadet a expliqué que le budget alloué au festival s'élève à 300 000 euros annuels. Selon les responsables municipaux, cet investissement annuel n'est plus soutenable financièrement pour la ville de Périgueux. La décision d'espacer l'événement tous les deux ans vise à préserver la qualité de la manifestation sans alourdir la charge financière des contribuables locaux.

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La ville maintient donc sa décision d'organiser la prochaine édition en 2028. Aucune édition n'aura lieu en 2027, rompant ainsi avec la dynamique annuelle qui avait été instaurée par l'ancienne administration municipale. Ce retour à un calendrier bisannuel correspond au rythme initial de l'événement lorsqu'il a été créé, avant sa transformation en rendez-vous annuel.

Positionnement des éditeurs et des libraires

Les professionnels du secteur éditorial expriment une vive inquiétude face à cette annonce. Sabine Bucquet, éditrice chez Gallimard et créatrice des Éditions L'Épure, a déclaré qu'il serait " très triste " de voir le festival perdre son caractère annuel. Elle craint que ce changement de rythme ne fasse retomber l'élan et l'engouement progressivement construits autour de l'événement.

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Marie-Pierre Mazeau-Janot, représentante de la librairie Les Ruelles, a souligné l'importance économique du festival. Elle considère que supprimer la version annuelle serait une erreur stratégique. Pour elle, le rythme annuel constitue une forme de soutien indispensable aux livres et à la filière agricole du Périgord, tout en maintenant la dynamique commerciale pour les commerces locaux.

Logistique privilégiée et visibilité économique

Les auteurs mettent en avant la qualité exceptionnelle de l'accueil offert par la mairie et les partenaires institutionnels. Les écrivains bénéficient d'une prise en charge complète incluant le transport, l'hébergement et des tickets pour des repas gastronomiques. Cette logistique est assurée en collaboration avec les élèves de l'école hôtelière de Savignac, qui participent activement à la réussite de l'événement.

Sabine Agraffel de la librairie Des livres et nous a reconnu que cette visibilité offerte à la ville est précieuse. Bien qu'elle trouve la décision regrettable, elle admet qu'il est difficile de prédire ce qui pourrait remplacer le festival les années paires. La disparition de cet ancrage annuel pourrait réduire l'attractivité touristique et culturelle de Périgueux hors des années de festival.

Partenaires culturels et impacts locaux

Des figures telles que le chef Philippe Etchebest et l'éleveur Arnaud Bourgeois ont participé aux débats pour discuter de la transmission des valeurs culinaires. Mory Sacko, star montante de la gastronomie, a également partagé ses réflexions sur le métissage entre l'Afrique, le Japon et la France. Ces interventions illustrent la richesse intellectuelle et sensorielle du rendez-vous.

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La présence de professionnels internationaux et locaux confirme que le festival dépasse le cadre strictement local. Les visiteurs viennent des départements limitrophes, créant une véritable dynamique économique. Les libraires notent que les ventes de livres culinaires augmentent significativement lors de cet événement, prouvant son impact direct sur le secteur de l'édition et de la restauration.